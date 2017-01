École bilingue, Anglais-Français ou Anglais-Russe, de la maternelle au CM2...

Depuis plus de dix ans, l’école œuvre pour l’apprentissage des langues selon le principe d’immersion dès l’âge de deux ans, avec des enseignants de langue maternelle anglaise, française ou russe.

Les effectifs sont réduits : 12-18 enfants par classe. L’école suit les programmes officiels en français, en anglais et en russe.

Le temps scolaire comporte de nombreuses activités : chant, chorale, expression corporelle, arts plastiques, théâtre, activités sportives (judo, natation, gymnastique), échecs, bibliothèque.

Des cours de soutien sont organisés durant le temps scolaire pour les élèves en difficulté.

La Petite Ecole Bilingue accueille les enfants en maternelle à partir de 2 ans, le matin, l’après-midi ou toute la journée, du lundi au vendredi.

Les activités se déroulent principalement en anglais ou en russe (selon la langue choisie) avec des enseignants locuteurs natifs. Afin de pouvoir dispenser un enseignement réellement bilingue, La Petite Ecole Bilingue est privée "hors contrat".

Les programmes sont conformes aux instructions officielles de l’Education Nationale. Tous les enseignants sont qualifiés et diplômés.

Tous les soirs après la classe, les enfants ont la possibilité de rester à la garderie ou de participer à des ateliers, artistiques ou musicaux (voir section "activités extra-scolaires").

L’accent est mis sur :

le petit effectif des classes,

une équipe enseignante qualifiée, attentive et dévouée,

l’encadrement des enfants par un nombre d’enseignants et d’aides adapté à l’âge et aux besoins des enfants,

un programme conçu pour s’adapter à l’âge et au rythme d’apprentissage des élèves,

l’encadrement des enfants par des enseignants locuteurs natifs,

l’apprentissage de plusieurs langues en les incluant dans les autres disciplines fondamentales,

une méthode active offrant aux élèves une certaine autonomie, le plaisir de s’exprimer et d’intervenir dès les premières leçons,

un très grand choix d’activités culturelles, théâtrales, artistiques, musicales et sportives dispensées par des intervenants formés à ces disciplines, qui favorisent l’épanouissement des enfants et leur développement intellectuel,

l’apprentissage du sens des responsabilités de chaque enfant du groupe pour une meilleure intégration des élèves venus d’horizons divers.

Les enfants avec des couches sont acceptés. En effet, très rapidement, les enfants avec des couches apprennent à imiter les autres en allant aux toilettes.

Établissement privé hors contrat

La Petite Ecole Bilingue – Stewart International School

8, Place de la Porte de Champerret, 75017 Paris - FRANCE

Tél : 01 43 80 25 34 Fax : 01 43 80 37 40.

