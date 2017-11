Efremov Mikhaïl Olegovitch

Issu d’une grande famille du théâtre, Mikhaïl Efremov naît le 10 novembre 1963. Il est le représentant de la troisième génération d’acteurs, au sein de cette famille. Son père est l’acteur et producteur de théâtre Oleg Nikolaïevitch Efremov, sa mère, Alla Borissovna Pokrovskaïa, est actrice au Théâtre contemporain de Moscou. Son grand-père du côté maternel est le directeur d’opéra Boris Alexandrovitch Pokrovski. Son arrière grand-père, Ivan Yakovlevitch Yakovlev, est le créateur de l’alphabet tchouvache.

Mikhaïl, encore enfant, apparaît pour la première fois sur une scène du Théâtre d’art de Moscou où il joue dans la pièce En partant, regarde en arrière !. Au cinéma il a joué un écolier dans le film Quand je serai un géant, ce qui l’a rendu immensément populaire auprès de la jeunesse soviétique.

Il sert dans l’armée entre 1982 et 1984.

En 1987 il est diplômé de l’École-studio du Théâtre d’Art Académique de Moscou et il dirige le Théâtre contemporain de Moscou 2, où ont joué Nikita Vladimirovitch Vyssotski (fils du célèbre barde Vladimir Semionovitch Vyssotski) ou Viatcheslav Viatcheslavovitch Nevini. Mais la troupe est rapidement dissoute.

Entre les années 1991 et 1996, Mikhaïl Efremov joue dans la troupe du Théâtre d’art de Moscou Tchekhov.

Depuis 2006, il participe au jury de l’émission humoristique KVN.

Il participe à l’émission Attends-moi depuis le 30 novembre 2009, l’équivalent russe de Perdu de vue en France, qui se charge de retrouver des êtres chers avec lesquels on a perdu contact.

En 2011, il prend part au projet Le poète citoyen, avec le journaliste, écrivain et poète Dmitri Lvovitch Bykov. Les vers traitant de questions d’actualité sur un mode satyrique, l’émission n’est plus programmée à la télévision, mais consultable soit sur internet, sur le site F5, soit sur la station de radio Écho de Moscou. Les vers sont écrits dans le style et la manière des grands poètes et écrivains d’antan, tels Pouchkine, Nekrassov ou Rudyard Kipling.

Filmographie

2000 — Les Romanov : une famille couronnée de Gleb Panfilov

2005 — Le 9e escadron

2007 — 12

2007 — Paragraphe 78

2007 — L’ironie du sort. Suite

2008 — Indigo

2008 — Le meilleur film 2

2009 — Attaque sur Léningrad

2009 — L’Éclair noir

2010 — Soleil trompeur 2

2011 — Le meilleur film 3De

2011 — Génération P

2012 — Rjevski contre Napoléon

2012 — La jungle.