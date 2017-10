Emission TV "Joue, accordéon favoris !" (Igraï, Garmon Liubimaia !)

La série des programmes musicaux "Igraï, Garmon Liubimaia !" existe sur la première chaîne depuis 1986.

Les auteurs de cette émission voyagent à travers tout le pays et montrent différents lieux uniques de la Russie, une incroyable variété de talents folkloriques, des caractéristiques uniques du folklore régional original.

Les héros du programme sont des accordéonnistes, des danseurs, des chastushkas - les personnalités sont lumineuses, colorées et ont presque toujours un destin extraordinaire.

Garmon’ garmônika, garmôchka, autant de dénominations, quand elles ne sont pas encore spécifiées par leur région, de l’accordéon diatonique à boutons : Toulskié, Kassimovskié, Bologoïskié, Saratovskié, Elétskié, Livénskié, Niévskié, Moskovskié, Sibirskié garmoniki, etc. Un an après sa création, l’accordion, inventé par l’Autrichien C. Dieman, est importé à la foire de Nijni-Novgorod en 1830.

Il va être reconstruit, russifié par Sizov, Tchouikov, Vorontsov, Emilianov. La production sera limitée d’abord à Toula où l’on fabriquait les samovars. Puis, chaque région créera sa propre garmochka en la modifiant quelque peu.

