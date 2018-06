En escarpins dans les neiges de Sibérie (Sandra Kalniete)

Sa famille, tout comme 43000 autres innocents de son pays, La Lettonie, ont été ainsi déportés en Sibérie. Des milliers n’en sont jamais revenus, usés par les privations ou torturés puis exécutés par le NKVD.

Sandra est rentrée dans son pays en 1957. Elle n’avait que cinq ans mais jamais elle n’a oublié l’expression de sa mère quand celle-ci a pu fouler à nouveau le sol letton. Cette image, qui ne l’a jamais quittée, s’est imposée encore plus fortement à elle quand, en 1991, la Lettonie a retrouvé son indépendance à l’issue d’un processus politique auquel elle a activement participé.

Lorsque les archives de son pays furent accessibles, Sandra a commencé à faire des recherches historiques, et à recueillir les témoignages de sa famille et d’autres déportés. Elle a découvert l’horreur et a voulu témoigner, pour qu’on n’oublie jamais.

Ce document émouvant et terrifiant est paru en 2001 à Riga. Son titre évoque un événement banal, mais profondément symbolique. La veille de la déportation de sa mère, l’oncle de Sandra offrit à sa sœur une jolie paire d’escarpins qui allaient être ses uniques chaussures durant sa première année au Goulag. Cette image associe l’inconciliable : la fragilité opposée à la cruauté, la vulnérabilité au déni de tout droit, la culture et la civilisation aux horreurs du Goulag.

Sandra Kalniete, membre fondateur du front populaire de Lettonie, a été un témoin et acteur politique direct dans le processus de recouvrement de l’indépendance de son pays. Ambassadeur de Lettonie en France de 1997 à 2002, elle est ensuite Ministre des Affaires étrangères de Lettonie de 2002 à 2004 et siège aujourd’hui au Parlement letton.

Traduit du letton par Velta Skujina

