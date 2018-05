Eugéniya ZHARAYA

Ses premières expositions personnelles ont eu lieu en 1990 et 1993 au cours de ses études supérieures à l’Université Pédagogique en Russie où elle avait obtenu son second diplôme, celui de la faculté linguistique. L’année 2000 est marquée par la création de son atelier et son exposition personnelle dans le Centre Culturel MAYAK/"PHARE" à Omsk.

Par la suite de son choix personnel, elle s’est installée en France où elle continue à apprendre et à enseigner et à partir de 2006 à participer à des manifestations d’arts plastiques collectives et personnelles.

Son esprit créatif a besoin d’apprendre et de s’exprimer en permanence. Derrière les techniques du dessin, de la peinture et de la sculpture, cet artiste cherche toujours en modèle, en paysage ou en objet, une touche de sensibilité qu’elle essaie de transférer aux spectateurs. C’est l’Homme dans toute sa complexité, dans toutes ses expressions visibles ou pas, qui reste pour elle un puits infini d’inspiration et le thème principal de ses œuvres. Scènes de vie, temps présent et époques passées, histoires réelles et imaginaires, gestes et regards sont capturés par ses lignes et couleurs. Son art est un reflet de sa vie intérieure, de la Route de sa propre expérience.

À partir de 2014, E. Zharaya est fondatrice de l’événement artistique "Remise-à-Neuf" qu’elle renouvelle tous les ans dans divers endroits.

À présent, E. Zharaya expose et vend ses œuvres en France, Belgique, Turquie, Russie, Hollande, Lituanie, Allemagne, Finlande, Espagne.

Formations

Diplôme de l’École des Beaux Arts - Omsk - RUSSIE

Académie du soir /dessin & peinture/- École des Beaux Arts - Omsk - RUSSIE

Diplôme de L’Université Pédagogique - Omsk - RUSSIE

Cours de dessin et de peinture à Paris - FRANCE

Formation en Communication Visuelle et Design Graphique Multimédia - École MEDIA PHOSPHENE -Rouen-FRANCE

Stage en Design Graphique Multimédia 3ci Viga /Atelier Communication & Fabrication PLV/-Tourville-là-Rivière-FRANCE

Académie Libre / peinture-dessin-sculpture-céramique /- École des Beaux Arts -Rouen- FRANCE

Salons

Rouen, Grand Quevilly, Elbeuf, Maromme, Bernay, Yvetot, Criel-sur-Mer, La Bouille, Vandrimare, Sotteville-lès-Rouen, Isneauvilleet, Bacqueville-en-Caux, Rouxmesnil-Bouteilles

Galeries

HARMONIA MUNDI-ROUEN, L’ART MALPALU-ROUEN, THUILLIER-PARIS, Théâtre ALMENDRA-ROUEN, L’ESPACE DU PALAIS-ROUEN, LERNON-ROUEN, Abbaye St-Georges-ST MARTIN de BOSCHERVILLE, La Chapelle et Galerie Arts du Littoral Cauchois-VEULES-LES-ROSES, Centre Culturel et Scientifique Russe - BRUXELLES, GRENIER à SEL-LA BOUILLE, Gallery REMRANTTI-FINLAND, GALERIE LEDRAIT-ROUEN

Manifestations d’Arts

Foire d’Art Contemporain L’ŒIL de RENAISSENCE-2000- Centre Commercial et Culturel PHARE / MAYAK-Omsk-RUSSIE

Réalisations de plusieurs compositions picturales en pannaux publicitaires, organisations des expos : Centre Commercial et Culturel PHARE -Omsk-RUSSIE,

Centre d’accueil EPHETA-Rouen, Semaine Culturelle Russe- Rouen, Voyage Inaugural du TRAIN de L’IMPRESSIONNISME - PARIS -GIVERNY,

Journées Européennes du PATRIMOINE, 36es Assises Nationales CNAEMO-Evreux, Exposition Franco-Russe FRENESIE des COULEURS - Bruxelles-BELGIQUE,

Festival Normandie Impressionniste - Projet TON PORTRAIT EST MON REFLET- 15 Performences Artistiques devant le public sur les 6 Grandes Places de Rouen,

Création en 2014 (Bois-Guillaume) de l’exposition REMISE à NEUF renouvellée tous les ans : 2015 (Rouen), 2016 (Maromme, Bonsecours, Rouen), 2017 (Blosseville-sur-Mer)

Réalisation de 20 portraits pastels de stars & Jimi Hendrix grand format - à l’occasion de 30 ans de QUASAR-STUDIO à Rouen.

BIENNALE d’Art Contemporain-St LEGER du BOURG DENIS, FEMMES du TOUT MONDE - Galerie de l’Hôtel de ville - ROUEN,

FESTIVAL La Seine et Le Mékong -1ères rencontres artistiques internationales à BARENTIN, "JEANNE"-Galerie de l’Hôtel de ville de ROUEN,

16ème Journée des Arts-ETRETAT, La NUIT des Artistes-HONFLEUR, 14e BIENNALE Artistique et Culturelle -OUVILLE-L’ABBAYE,

15e Biennale LA HÊTRAIE-St-ROMAIN-de-COLBOSC, NORMANNIA-2018 - Salon Médiéval & Fantastique - Parc d’EXPO-ROUEN,

3e BIENNALE Versaillaise - VERSAILLES.

ROUEN NATIONAL ARTS

du 3 au 27 mai 2018

à la Halle aux Toiles - Place de la Basse-Vieille Tour - 76000 ROUEN