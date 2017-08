Exportations record de céréales malgré une récolte en baisse...

Elle a bénéficié de plusieurs années de moisson très abondante et notamment un record pour la période post-soviétique l’an dernier.

Le ministre a constaté que la récolte avait pris deux semaines de retard et était en l’état "nettement inférieure" à l’an dernier. "Nous espérons fortement que l’automne sera assez sec, et pas aussi pluvieux qu’au printemps et en été, et que nous pourrons récolter les céréales", a-t-il expliqué.

Selon son ministère, au 4 août, 11,1 millions d’hectares avaient été moissonnés contre 15,1 millions à la même date un an plus tôt, ce qui correspond à 46,8 millions de tonnes de céréales contre 55,4 millions.