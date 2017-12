Exposition Alexeï Kirianov : “La tendresse infinie de pastels”

Ses œuvres ont trouvé leur place dans des collections privées en Russie, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, au Japon, en Chine, en Italie, au Canada, en Norvège, en Suisse, etc. Il utilise des techniques différents, de la peinture à l’huile au pastel. Il est décoré de la médaille de l’Académie belge des Beaux-Arts dans la nomination « Peinture à l’huile ».

Alexeï Kirianov appartient à cette génération des artistes russes libres qui ont commencé à exposer leurs œuvres depuis 1988. Il a vu partir un de ses tableaux lors de la première vente aux enchères de Sotbie’s à Moscou en 1991.

La nature de son œuvre est, sans doute, le mieux expliquée par Mikhail Guerman, docteur en arts plastiques, membre de l’Académie des sciences humaines (Russie), membre de l’AICA, chercheur auprès du Musée Russe (Saint-Pétersbourg, Russie) :

« Les héros d’Alexeï Kirianov sont souvent des bouffons, des cabotins qui cachent une sagesse étrange et amère sous leur bonnet de fou. Ses oursons dissimulent leurs soucis terrestres sous les visages malins. En fait, l’artiste peint tout le temps le même héros qui, en changeant de circonstances ou bien d’époque, change, lui aussi, avec elles. Pourtant, il est toujours seul dans ce monde changeant, dont il accepte la vanité et le vide avec une ironie triste et en pardonnant tout. L’artiste modèle la forme avec une insistance exquise, son pinceau est d’une finesse sobre et d’un artistisme assuré. Les personnages de Kirianov existent dans un monde sublime, presque mort, et la note d’une solitude sans issue, lot de tout homme sage, se fait entendre sur chaque tableau. La tristesse de la connaissance est le refrain constant des toiles de Kirianov. Sans aucun doute, ce savoir qu’il offre à ses héros (et qu’il partage avec eux) donne de la gravité à ses tableaux, et les couleurs nobles aident à surmonter le chagrin en le faisant fondre dans leur harmonie ».

