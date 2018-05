Exposition Alfiz Sabirov

« I-Gallery. Intelligence » a le plaisir de vous présenter l’exposition d’Alfiz Sabirov « Résonance des siècles ».

Alfiz Sabirov est né en 1985 dans un petit village situé près de la ville de Perm (Russie). Il est diplômé de « L’Académie des Beaux-Arts d’Ilia Glazounov » (Moscou). L’artiste a participé à de nombreuses expositions non seulement en Russie mais aussi en Europe. Les œuvres de ce jeune artiste au talent prometteur se trouvent dans des collections privées à Paris, New-York, Londres, Tokio, Moscou, Saint-Pétersbourg, Riga...

L’oeuvre d’Alfiz est dominée par la mythologie personnelle provenant du mélange de ses racines tatares, russes et tribales. Ce sont surtout les légendes qui ont fait naître les héros et personnages du mythe d’auteur. Les images nées dans ces rêves, souvenirs d’enfance et réflexions ont engendré, à travers la vision du sculpteur, des « visages » extrêmement complexes par leur structure mais très familiers.

Les signes et les symboles dans les œuvres de l’artiste ne font qu’un éclectique mélanges des époques anciennes et des significations actuelles projetées par l’imagination du créateur. Le mariage de styles divers, une esthétique artistique particulière, la « discussion » autour de la sculpture dans le contexte de la modernité, la trinité « Passé-Présent-Futur » - voilà l’essence de l’oeuvre sculpturale d’Alfiz Sabirov, que lui-même appelle le « nouveau artefact ».

Alfiz Sabirov

Né le 11.07.1985 en Perm, Russie.

2001 - 2005 Etudes à l’Ecole pédagogique de Perm № 4.

2005 - 2011 Etudes à l’Académie de la peinture, de la sculpture et de l’architecture de Russie Ilia Glazounov

Les œuvres de l’artiste figurent dans des collections privées à Paris, à Grenoble, à New York, à Londres, à Riga, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Ekaterinbourg, à Perm, à Tioumen, à Krasnoïarsk ...

Expositions sélectionnées :

2015 - « Bulletin russe à Paris ». Centre de Russie pour la science et la culture. Organisateur : galerie « Monde russe ». Paris, France.

2015 - Deuxième marathon du festival paneuropéen « De l’Océan Pacifique jusqu’à l’Atlantique ». Centre de Russie pour la science et la culture. Paris, France.

2015 - « Antichambre des merveilles ». Galerie « Artligue ». Paris, France. 2014 - « L’OURAL – artistes en mouvement ». Association « Ouralpes ». Grenoble, France.

2014 - Premier marathon du festival paneuropéen « De l’Oural jusqu’à l’Atlantique ». Riga, Lettonnie.

2014 - Exposition personnelle « Bator. Toucher ». Galerie « 25/17 ». Perm.

2011 - 2015 – « Art-Perm », Foire annuelle internationale d’exposition et de vente. Perm.

2013 - « Global art community ». Galerie centrale d’exposition. Perm.

2013 - Exposition personnelle « Kemechtachtan. Né des perles ». Galerie « 25/17 ». Perm.

2013 - Exposition d’art panrusse « La Grande Volga ». Kazan, Perm, Moscou.

2011 - « Art-Kazan » Exposition internationale de vente de peintures, de graphiques, de sculptures et de produits d’arts décoratifs et appliqués. Kazan.

2011 - « La légende dit que ... » Galerie « 25/17 ». Perm.

2005 - « Art Week ». Moscou.

2004 - « Art Week ». Moscou