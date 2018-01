Exposition Elena UTENKOVA : Quand Papa était petit

Née à Moscou, Elena UTENKOVA A fait ses études à l’Institut d’Art d’Etat Sourikov et est devenue Membre de l’Union des artistes de Moscou.

Ces dernières années, elle écrit aussi des récits et nouvelles.

Ses œuvres se trouvent dans les collections du Musée Russe (Saint-Pétersbourg, Russie), dans la Galerie des Beaux-Arts à Viterbo (Italie), dans la collection d’art russe de Pierre-Luigi Selmo (Italie) et dans d’autres collections privées en Russie, en Europe, aux Etats-Unis, au Japon…

QUAND PAPA ETAIT PETIT

Mon projet est consacré à l’enfance

Ce mot a été inventé par les adultes, les grands ayant décidé qu’ils n’étaient plus enfants. Pourtant, on ne peut pas abandonner son enfance comme on abandonne ses culottes courtes. L’enfance ne s’envole nulle part. Elle reste avec nous, à l’intérieur de nous et se révèle de façon inattendue dans la joie irraisonnable quand on entend le froufrou des feuilles mortes sous nos pieds… ou dans l’envie de courir vite n’importe où, les bras écartés…

Chacun a son enfance. Puisque ce n’est pas une période de temps, c’est un état, une sensation de l’union avec l’univers, un sentiment de confiance, même si cela ne dure pas longtemps. Pour un adulte c’est aussi l’espace dans les profondeurs du passé, l’espace dont on n’est pas responsable parce que ce n’est pas nous qui l’avons créé mais cet espace nous a déterminés et conditionnés. Il est très particulier, avec sa « géographie » puisque l’enfant n’a ni cartes ni calendrier, ces systèmes routiniers de coordonnées de la vie adulte. Chaque évènement a la même nouveauté et importance que ce soit la pluie derrière la fenêtre, le vol d’un papillon ou l’apparition de la tête ébouriffée d’un chien sous la haie voisine.

Les enfants qui me servent de modèles, ce sont les gamines et gamins qui ont déjà eu la vie adulte. Ils ont grandi maintenant… Je suis arrivée à ce sujet en regardant les vieilles photos dans l’album de famille. Je regardais les photos d’enfant de mes parents et cela changeais ma perception du temps ainsi que mon attitude envers mon père et ma mère. Nous devenions égaux, nous avions le même âge malgré toute une époque qui nous séparait… Il fallait faire quelque chose avec ces sensations. Et je me suis mise à créer sur le sujet de vieilles photos, tout en comprenant que je peints aussi moi-même. Je me peignais en enfance et cette enfance vit toujours dans mon âme, elle continue en me donnant ma joie et l’intérêt de vivre.

