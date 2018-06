Exposition Ivan Sollogoub - Vers l’infini (et au-delà)

Je suis né en 1974 à Paris, d’une famille d’émigrés russes. J’ai appris les bases du métier auprès de Sergueï Toutounov, peintre formé à la tradition naturaliste russe à l’Institut Sourikov de Moscou.

Après quelques années passées dans son atelier, je me suis installé dans mon propre atelier à Paris, d’abord dans le 18e arrondissement, puis, et jusqu’à présent, dans le 10e.

Lors d’un long voyage au Maroc, j’ai été marqué par l’étonnante vivacité des contrastes, de lumière comme de couleur, et j’ai peu à peu essayé de retransmettre ce sentiment. J’aime peindre la ville, sa nuit surtout.

J’y retrouve, dans ses vitrines éclairées et ses éclairages variés, ces contrastes forts qui vont du noir absolu à la blancheur la plus éclatante. Contrastes que je retrouve aussi lors de mes réguliers voyages à la campagne, dans le Morvan ou en agenais, dans les forêts et les bois.

Je représente rarement l’homme dans mes sujets, mais son absence n’est qu’un leurre, il y a sa marque toujours quelque part. J’aime aussi jouer sur les flous, rendant le monde un peu plus abstrait, poussant à recréer l’image par soi-même. Je regarde beaucoup la peinture des autres, je m’en nourris et elle infuse mon travail.

Mes goûts sont divers, j’aime autant Rembrandt (pour ses contrastes) que Bonnard (pour son utilisation de la couleur et ses fenêtres), Nicolas De Staël (ses compositions, son audace...) que Hopper (le silence de ses tableaux)... Les noirs de Soulages, les corps de Bacon ou Freud, l’éclat de Van Gogh, la finesse de Monet ou les coloris de Kandinsky...