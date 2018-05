Exposition Katia Medvedeva - La Joie des Naïfs

S’il est un art qui symbolise la liberté de la création humaine, c’est bien celui des artistes dits « naïfs », lesquels n’ont pourtant rien de la naïveté enfantine ou d’un dilettantisme du dimanche. Au contraire de leurs confrères initiés, les artistes naïfs ne cherchent pas, en effet, à imiter le monde qui les entoure : ils le créent, dans un geste libéré de toute convention académique.

Des peintures rupestres des premiers hommes au célèbre Douanier Rousseau, sans oublier les œuvres à destinée publicitaire commanditées dès le 17e siècle, l’art naïf, que les Québécois préfèrent appeler l’art « indiscipliné », est si vaste, si généreux qu’il est impossible de lui attribuer une définition universelle comme on pourrait le faire pour le cubisme ou l’impressionnisme. La diversité de la production laisse néanmoins entrevoir un dénominateur commun : l’élan spontané du plaisir de peindre.

Loin de chercher à analyser ou à classer, l’exposition « La joie des naïfs » présentée par la Maison des Cultures du Monde à Vitré s’attache justement à montrer la variété des formes que peut revêtir le plaisir de la création artistique aux quatre coins du monde. Les œuvres mystiques de Katia Medvedeva côtoient les premiers travaux de Moke et Emma Valle, des enseignes réalisées par des anonymes jouxtent des œuvres du 19e siècle…

Plus d’une centaine d’œuvres provenant d’une vingtaine de pays sont ainsi réunies avec la volonté de faire découvrir des artistes inconnus ou désormais reconnus, des œuvres d’art dont on pourrait croire qu’elles n’en sont pas, des légendes et traditions populaires ou encore des usages de ce medium dans certaines cultures. Rassemblées par des collectionneurs au gré des voyages et des rencontres, ces œuvres reflètent la passion de ces derniers pour cet art empli de vitalité. Elles invitent le visiteur à se laisser éblouir, comme eux, par la couleur et l’éclat de ces « artistes de la grande espérance […] qui font pousser des fleurs sur le béton », pour reprendre André Malraux. Un message d’espoir bienvenu et rafraîchissant en ces temps incertains.

Katia Medvedeva

Yekaterina (Katya) Medvedeva est née le 10 janvier 1937 dans le village de Golubino du district de Novooskolsky dans l’oblast de Belgorod dans une famille paysanne. Ses parents sont morts de faim en 1947, alors qu’elle avait neuf ans, et elle a été élevée à l’orphelinat de Shusha de la région autonome du Haut-Karabakh en République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan.

Au cours de sa vie, elle a occupé de nombreux emplois, notamment : serveuse , employée de la Poste, couturière, enseignante et costumière.

En 1976 (39 ans), par hasard, elle a observé un cours de peinture dans un atelier d’arts plastiques et a décidé de se peindre, avec une production prolifique. Ses peintures ont été rapidement reconnues par les critiques d’art et elle a commencé à avoir des expositions. Ses œuvres sont maintenant dans des collections publiques et privées.

du 14 avril au 30 septembre 2018

du mardi au dimanche de 14h à 18h

Adresse

Maison des Cultures du Monde - CFPCI

Prieuré des Bénédictins - 2 rue des Bénédictins - 35500 Vitré

Entrée libre