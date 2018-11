Accueil > Agenda culturel > Expositions > Exposition "Russie-France. A travers le temps et les générations"

Le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe accueille l’exposition des toiles de la fameuse dynastie de peintres russes. Les oeuvres de Nicolai, de Vladimir et d’Anna Sokolov seront exposées dans le hall de l’amphithéâtre du 1 au 12 novembre 2018.

Le nom de l’exposition prend sa source non seulement dans la succession de la profession du peintre, mais également dans son appartenance à la culture mondiale. C’est également la passion commune des artistes de la famille Sokolov pour la peinture et l’œuvre graphique des impressionnistes, pour le cinéma, pour le théâtre et la culture française. Depuis trois générations les membres de cette famille ont séjourné plusieurs fois en France et à Paris.

Koukryniksy (pseudonyme des trois peintres et caricaturistes soviétiques) ont eu la médaille d’or pour la série des sculptures caricaturales des personnalités de l’art soviétique. Le pseudonyme désignant ces trois artistes réunit « Kou » de Kouprianov, « kry » de Krylov et le « nik » et le « s » de Nikolai Sokolov. Ils étaient tous membres du club international des caricaturistes d’Honoré Daumier, ayant son siège à Paris.

Nicolai Alexandrovtich Sokolov est né en 1903. L’exposition « Russie –France. A travers le temps et les générations » représente une partie de ses œuvres illustres crées en 1954 lors des tournages du théâtre « Comédie Française ». Portraits-charges des acteurs et des actrices du théâtre avec leur autographes, y compris ceux d’Yves Montand, quelques dessins et aquarelles réalisés pendant des périodes différentes.

Le fils Vladimir Nikolaevitch Sokolov est né en 1940. Il est membre de l’Académie des Arts de Russie, académicien, membre de l’union des Artistes de Moscou et de la Maison des Artistes de France. L’exposition actuelle représente les œuvres créés pendant son séjour en France. Les paysages et les natures mortes aux pastels à l’huile.

La petite fille de Nicolai Alexandrovtich Sokolov et la fille de Vladimir Nikolaevitch Sokolov, Anna Vladimirovna, est née en 1976. Diplômée de l’institut des Beaux-Arts Sourikov, elle est également membre de l’union des Artistes de Moscou et de la Russie et de la Maison des Artistes de France. L’exposition « Russie-France. A travers le temps et les générations » nous offre une occasion unique d’admirer quelques de ces œuvres graphiques et picturales.

Les trois célèbres écoles russes – Ateliers supérieurs d’art et de technique, l’institut Stroganov et l’institut des Beaux-Arts Sourikov réunissent ces trois générations de peintres différents dans leur manière et vision des choses, mais soudés dans leur passion et respect mutuel.

Adresse

Cathédrale de la Sainte-Trinité de Paris

1 quai Branly – 75007 Paris

Transport

RER : Pont de l’Alma – Musée du quai Branly

Metro : Alma – Marceau, ligne 9

Bus : 42, 63, 72, 80, 92.

Horaires d’ouverture :

La cathédrale est ouverte tous les jours de 15h00 à 19h00.