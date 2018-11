Accueil > Agenda culturel > Expositions > Exposition "Sur le monastère d’Iverski sur le lac sacré"

A l’occasion du 365ème anniversaire de la fondation du Monastère de la mère de Dieu Iversky par le patriarche Nikon, vous pourrez admirer environ 70 œuvres de la collection du musée de Novgorod : icônes, livres manuscrits et anciens, plaque d’église, vêtements liturgiques, carreaux, graphiques. Beaucoup d’entre elles n’ont jamais été exposés auparavant.

La première partie de l’exposition est consacrée à la personnalité et à l’activité de Saint-Nikon. Vous pouvez vous faire une idée du patriarche en consultant des listes manuscrites et d’anciennes éditions imprimées de « Nouvelles sur la naissance, l’éducation et l’existence du patriarche Nikon », de John Shusherin, le biographe du saint ; la panagia du métropolite Nikon, de précieux chandeliers-primikiry et le bras - les contributions du saint à la cathédrale Sainte-Sophie, ainsi que l’omophore unique avec des images brodées du Kremlin de Moscou et de Novgorod et de quelques saints, appartenant à saint Nikon.

Un certain nombre d’expositions d’œuvres littéraires exposées mettent en lumière les activités de réforme et de construction de temples du patriarche qui a fondé, après Valdai Iversky, la Croix du dieu Kii-Ostrovsky du monastère Onega et le monastère Voskresensky de la Nouvelle Jérusalem. L’exposition comprend une icône rare "L’adoration de la croix de Kyi" du 18ème siècle.

La deuxième partie de l’exposition présente au spectateur l’histoire du monastère Valdai Iverrian Svyatoozerskoy. Parmi ses expositions uniques figurent deux icônes « avec modération et ressemblance » de l’image de Notre-Dame d’Iverskaya, créée sur le mont Athos pour le monastère de Valdaï et perdue après 1917.

L’exposition présente également des images de saints, notamment de Moscou, Saint Pierre, Alexis, Jonas, Philippe et le juste James Borovichsky. Une rareté telle que des scoops et des livres précieux que le patriarche Nikon a mis dans le monastère d’Iversky mérite une attention indiscutable.

Les pièces les plus rares de l’exposition incluent les publications de l’imprimerie monastique « Le plus beau spirituel » et « Le paradis mental ». Le complexe de carreaux exposé, créé dans l’atelier de céramique du monastère Valdaï ibérique, répond aux besoins du monastère lui-même et d’autres structures de Novgorod.

L’attention du public sera certainement attirée par une autre exposition rare trouvée dans le processus de recherche sur le territoire du monastère - une pomme dorée sous la croix en forme de dôme qui couronne un des temples du monastère.

L’exposition présente un certain nombre d’œuvres graphiques réalisées par l’architecte L.Y. Krasnorechev au début des années 1960 et illustrant l’apparition du complexe architectural du monastère de Valdaï et de ses structures individuelles avant le début des travaux de restauration.

Du 2 novembre 2018 au 25 février 2019

"RÉSERVE-MUSÉE DE L’ÉTAT DE NOVGOROD"

173007, Novgorod, Kremlin, 11

Téléphone : 8-921-730-93-92