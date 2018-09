Exposition de Ashot Khachkalyan "Persona Grata"

Artiste-peintre : Ashot Khachkalyan (Arménie)

Lieu : Galerie de l’Est, 5 rue des Domeliers, 60200 Compiègne, France

Date : 7 septembre - 6 octobre

L’exposition "Persona Grata" est une narration proposant un kaléidoscope de personnages avec ses émotions, aspirations et doutes.

L’image de l’Homme est symbolique et représente le moyen de communication le plus universel et le plus compréhensible.

L’artiste passe par des formes brutes qui nous montrent avec la pointe d’ironie qui lui est propre, la complexité de la nature humaine : l’honneur, l’audace, la fierté mais aussi la vanité, le dévouement et l’inconstance, l’amour et le devoir.

Rencontre avec Ashot Khachkalyan et vernissage de l’exposition le vendredi 7 septembre de 17 h à 20 h.

Entrée libre

La Galerie est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 19 h, samedi de 10h à 19h et sur rendez-vous.

Galerie de l’Est

5 rue des Domeliers

60200 Compiègne, France

Renseignements : +33617892545