Il s’agit d’une espèce d’une généalogie artistique, reconnue par Auguste Rodin, qui fut au départ fortement imprégné de l’héritage classique de Phidias et de Michel-Ange. Sculpteur figuratif contemporain d’inspiration classique, je me sens liée à cette évolution esthétique, qui cherche à transcrire dans la matière le caractère héroïque, universel et en même temps tragique de la condition humaine.

Je suis passionnée par la figure humaine, par le corps que j’étudie sans cesse. J’espère communiquer à travers mes œuvres la beauté de la vie et la puissance qu’on y retrouve. Le corps chez Rodin est un vecteur dont la fonction est d’exprimer l’âme par la tension, le mouvement de la ligne du corps entier, la palpitation imperceptible des chairs. C’est le corps entier qui traduit, jusque dans le moindre de ses muscles, un reflet des émotions intérieures de l’homme, le véritable sujet de Rodin qu’il a su replacer au centre de la représentation. C’est là que son héritage restera un point d’ancrage, la dernière leçon possible entre deux siècles de sculpture et pour moi une présence informative implicite dans mon œuvre.

Mes sculptures se vivent du début à la fin comme une révélation. Cette révélation est un moment d’intense réflexion qui invite la beauté du réel à se présenter à l’imagination. J’essaie de capter ces instants de la vie qui sont à la fois éphémères et transcendants, qui paraissent insignifiants mais qui s’avèrent en fait avoir une portée universelle. Elles nous permettent de remettre en question les habitudes, les certitudes et les normes usuelles afin de parvenir à une expérience humaine plus riche, plus profonde. L’art ne va que dans un sens : d’un être humain à un autre. Il reste la forme supérieure de l’espoir.

I-GALLERY Présente Exposition de Julia LEVITINA

NE REVEILLEZ PAS JUNIPERE et quelques conversations implicites avec A. Rodin à l’occasion de son centenaire

SCULPTURES ET DESSINS

Du 27 octobre au 14 novembre 2017

Vernissage Vendredi 27 octobre de 18.00 à 21.00.