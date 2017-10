Festival de reconstitution historique "Le Jour de l’Histoire"

Sur l’un des sites sera l’ère du temps des troubles. Ils vont construire un camp de mousquetaires avec des canons du XVIIème siècle, pesant chacun environ 50 kilogrammes. Ce sont des copies exactes de fauconets - pièces d’artillerie, qui sont considérées comme légères. Ils étaient utilisés contre la cavalerie et l’infanterie de l’ennemi. Des canons, il sera possible de donner plusieurs volées avec les archers. Les pistolets sont chargés de pétards, ils ne font que simuler des coups de claquement, les volées seront complètement sûres.

Les visiteurs verront un arsenal d’armes froides, utilisées sur les champs de bataille. Ce sont des épées à deux mains et à une main, des sabres, des hallebardes, des pics et des kouzes qui ressemblent à des lances avec des hameçons. Les chevaliers italiens peuvent même donner plusieurs leçons d’escrime.

Sur le site dédié à l’histoire de l’Europe médiévale, les Moscovites assisteront au tournoi des chevaliers italiens du XVe siècle. Le poids de l’armure et des armes d’un chevalier atteint 30 kilogrammes. Tous ceux qui n’auront pas peur d’un vêtement lourd, pourront l’essayer et se faire photographier en chevalier médiéval. Le tournoi se déroulera selon les règles de l’époque. Le chevalier victorieux choisira même parmi les spectateurs sa belle dame.

Non loin de la tente, les visiteurs seront divertis avec des jeux de table qui étaient populaires dans Ancienne Rus. Ce sont des tavlei (vielles dames russes), les échecs et le jeu de logique "Mill", son but est de construire des puces d’une certaine couleur dans une rangée.

L’habitation temporaire du prince sera assemblée à partir de planches de bois et de tissus, guidés par les images des tentes des anciennes chroniques russes et byzantines.

Sur le site dédié à l’ancienne Rus et au début du Moyen Age, les reconstitueurs recréeront la tente de marche du Xe siècle, elle sera gardée par des guerriers en costumes et armés d’épées.

Sur le site dédié à la guerre patriotique avec Napoléon en 1812, les invités du festival pourront voir des soldats et des officiers de l’armée impériale russe du début du 19ème siècle. Tous les reconstituteurs seront habillés conformément aux règlements militaires de cette époque. Ils montreront comment ils ont été traités avec des épées et de la mousqueterie avec des baïonnettes. Tout le monde peut jouer à un jeu de cartes de jeu populaire au 19ème siècle.

La cinquième époque sera présentée par un studio de rétro-photo du début des années 40 du XXe siècle, une piste de danse et recréé par le quartier général militaire de l’Armée rouge. En studio rétro-photo, il est possible de prendre une photo en utilisant la technologie utilisée à ce moment-là. Le processus de préparation d’une seule photo est de 15 minutes. La musique sera jouée sur la piste de danse avant la guerre et les premières années de la Grande Guerre patriotique. Il sera possible de se pencher sur les quartiers généraux militaires.

De matériel militaire sur place pour fournir des copies des deux 45 mm canons antichars de l’échantillon en 1937, la moto militaire soviétique de la Seconde Guerre mondiale et la marque automobile allemande « trophée » BMW. Il a été recueilli par les reconstituteurs eux-mêmes.

L’événement se déroule dans le cadre du programme d’Etat "Education patriotique des citoyens de la Fédération de Russie pour 2016-2020".

Adresse :

Parc Sokolniki (Парк Сокольники)

ul. Sokolnicheskiy Val, 1, стр. 1, Moskva, Russie

park.sokolniki.com

+7 499 393-92-22