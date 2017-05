Festival international du Ballet et de l’Opéra "The Stars of the White Nights 2017"

Le Festival Stars of the White Nights a été créé en 1993 par le Maestro Valery Gergiev , Directeur Artistique et Directeur Général du Théâtre Mariinsky. Le Maestro Gergiev dit qu’il a conçu le premier Festival en tant que « cadeau musical » à la ville de Mariinsky et de ses artistes-vedettes.

Dès le début, le Festival s’est concentré sur les chefs-d’œuvre de la musique du monde décrivant pour son public certaines pièces rarement exécutées ou immanquablement oubliées.

Chaque année, le programme du Festival comprend les meilleures productions d’opéra et de ballet du théâtre, d’excellentes œuvres symphoniques, des chefs-d’œuvre de musique de chambre et de nouvelles nouvelles.

Plus de 160 spectacles et concerts mettant en vedette des stars internationales ;

La première de l’opéra " Adriana Lecouvreur " avec Anna Netrebco ;

Saint-Pétersbourg, première de l’opéra « Chess King » par Alexander Tchaikovsky ;

Ballet " Yaroslavna " par Boris Tishchenko organisé par Vladimir Varnava et " Seasons " de Max Richter mis en scène par Ilya Zhivoi ;

Performances dédiées au 135 anniversaire d’ Igor Stravinsky ;

Performances dédiées au 85 anniversaire de Rodion Shchedrin ;

Défilé des instrumentistes célèbres.

Site Internet : http://www.mariinskiy.com.