GALA RUSSE - Boris Eifman Ballet – Tchaïkovski

Aujourd’hui, Boris Eifman nous propose une nouvelle création chorégraphique originale qui correspond aux possibilités artistiques et techniques modernes du ballet : Tchaïkovski. PRO et CONTRA. PRO et CONTRA est le fruit d’une longue réflexion du chorégraphe sur la personnalité et le monde créatif du grand compositeur russe.

Pour cette nouvelle création, la compagnie Boris Eifman Ballet de Saint-Pétersbourg a reçu le prix spécial du comité des experts du Golden Soffit.

« Depuis de nombreuses années, j’ai découvert l’univers musical de Piotr Ilitch Tchaïkovski et j’ai réalisé à quel point le monde du compositeur était profond et infini. J’ai compris en m’imprégnant de sa musique, une multitude de thèmes liés à sa création musicale, à son identité psychique, et aux relations avec ses proches. Mais, je n’avais pas ressenti cette immense richesse plus tôt, et je souhaitais plonger encore plus profondément dans l’environnement du tourment créatif de Tchaïkovski », reprend Boris Eifman.

La narration chorégraphique de la nouvelle production PRO ET CONTRA de Boris Eifman Ballet, fait corps avec la musique du compositeur dans une grande et précise émotion dramaturgique.

GRIMALDI FORUM

10, av Princesse Grace

98000 MONACO

Réservez vos places :

Fnac Spectacles

Francebillet