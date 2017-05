Le Ballet et l’Orchestre de l’Opéra National de Russie présente en juin 2017, le plus grand ballet romantique : Giselle interprété par l’Opéra de Kazan.

Créée le 28 juin 1841 à l’Opéra de Paris par les chorégraphes Jean Corrali, Jules Perrot et Marius Petipa, Giselle est le plus beau des joyaux du répertoire classique. Symbole du Romantisme, ce ballet est l’histoire d’une jeune paysanne, Giselle, éperdument amoureuse d’Albrecht, seigneur déjà fiancé à la princesse Bathilde.

Trahie, elle perd la raison et danse jusqu’à s’en laisser mourir. La justesse du travail chorégraphique des danseurs et l’interprétation authentique des musiciens vous transportera et saura vous émouvoir à travers cette histoire tragique qui unit la danse, l’amour et la mort.

Comme le disait Tchaïkovski, « Giselle est un bijou poétique, musical et chorégraphique », un spectacle événement à ne pas manquer !

GISELLE - Opéra National de Russie

DATE : Du Samedi 17 juin 2017 au dimanche 18 juin 2017

LIEU : Le Palais des Congrès (Paris 75017)

HORAIRE : 21:30 / 17:00

TARIF : De 42 à 75 euros.

Toutes les dates

GISELLE - DANSE & MUSIQUE CLASSIQUE

07/06/2017 - Places à partir de 34€ - TOULOUSE ZÉNITH

08/06/2017 - Places à partir de 20€ - MONTPELLIER CORUM

09/06/2017 - Places à partir de 34€ - NICE ACROPOLIS

10/06/2017 - Places à partir de 34€ - MARSEILLE LE DÔME

11/06/2017 - Places à partir de 34€ - LYON AMPHITHÉÂTRE

13/06/2017 - NANTES CITÉ DES CONGRÈS

14/06/2017 - Places à partir de 34€ - ANGERS AMPHITEA

15/06/2017 - Places à partir de 34€ - RENNES LIBERTÉ

16/06/2017 - Places à partir de 34€ - TOURS LE VINCI

17/06/2017 18/06/2017 - Places à partir de 37€ - PARIS PALAIS DES CONGRÈS.