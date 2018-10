Accueil > Agenda culturel > Cinéma > Goulag - Un film de Hélène Châtelain

On estime qu’un adulte sur sept est passé par les camps du Goulag., soit 15 millions d’êtres humains. La moitié d’entre eux sont morts de faim, d’épuisement, sous les coups des gardiens ou les balles des policiers.

En remontant le fil tragique de l’histoire, en retournant sur les lieux mêmes de la détention et de la disparition des victimes du systèmes concentrationnaire soviétique, Iossif Pasternak et Hélène Châtelain cherchent à saisir la logique monstrueuse de cet événement incontournable du xxe siècle.

Seront projetés les épisodes :

1. Le Temps de l’eau

4. Le Temps de la pierre

Hélène Châtelain est née en 1935 à Bruxelles de parents russo-ukrainiens. Comédienne (La Jetée de Chris Marker), scénariste, collaboratrice d’Armand Gatti, elle a réalisé plus d’une trentaine de films, notamment Les Prisons aussi (1973), Nestor Makno, paysan d’Ukraine (1996), Chant public devant deux chaises électriques (2004). Écrivaine et traductrice, elle dirige la collection de littérature russe « Slovo » aux éditions Verdier.

Iossif Pasternak est né en 1950 en Ukraine. Après des études de musique au conservatoire de Kiev, de mise en scène, de cinéma et de théâtre, il travaille comme réalisateur de films documentaires scientifiques à Kiev. Il se fait connaître internationalement grâce à Carré Noir, sur l’avant-garde picturale soviétique, et à Goulag, fruit de plus de dix années de recherches.

FICHE TECHNIQUE

Un film de / a film by : Hélène Châtelain (France), Iossif Pasternak (France),

image : Jean-Louis Porte

son : Jean-François Priester

montage : Iossif Pasternak

production/distribution : 13 Productions, Marseille (France), Doriane Films (France)

Distributeur : 13 Productions (Marseille, France) – contact@13productions.fr

Goulag

France | 2000 | 120 min | vostf

Regards comparés : Sibérie

Dans le cadre du 37e Festival Internationale Jean Rouch

Du 12/11/18 au 15/11/18

Auditorium de l’Inalco

65 rue des Grands Moulins

75013 PARIS

Entrée Libre.