24 AVRIL À 20H30 AU MAJESTIC PASSY

PASSY-MOSCOU [CINÉ-CLUB]

Grand retour du ciné-club Passy-Moscou qui met à l’honneur le cinéma russe contemporain :

►Mardi 24 avril à 20h30 :

Classe à part d’Ivan I. Tverdovski. Premier long-métrage de fiction du réalisateur, adapté du roman éponyme d’Ekaterina Mourachova, aborde non seulement le thème des problèmes de croissance et des relations complexes des adolescents, élèves d’une école d’inclusion, mais aussi du premier amour. Le film a reçu de nombreux prix de plusieurs festivals du cinéma et a conquis le public de la Semaine du Cinéma Russe à Paris, en 2014.

Les séances sont animées par Eugénie Zvonkine.

Un verre est offert à chaque spectateur à partir de 19h30, et des spécialités russes (payantes) sont proposées par le traiteur Da-Niet.