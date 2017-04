Sous le patronage de l’Ambassade de la Fédération Russe en France

Dans le cadre du projet Le Retour Libre : les histoires sur l’héritage historique et culturel de Russie, sur les triomphes et les tragédies des russes des plusieurs vagues d’émigration.

Samedi, 29/04/2017 à 15h00

Amphithéâtre

Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris

1 Quai Branly, 75007 Paris

Introduction musicale : Sergueï Markarov, artiste pour la Paix de l’UNESCO

Projection du film documentaire

Grigori Sokolov. La conversation qui n’a pas eu lieu

de Nadejda Jdanova. Russie, 2016, 58’/VF.

Le film sur le pianiste Grigory Sokolov, l’un des musiciens les plus énigmatiques dans le monde, comparé à Emil Gilels et Sviatoslav Richter. Les billets pour ses concerts se vendent à une vitesse vertigineuse et il est applaudi dans les meilleures salles de concerts.

La projection suivie d’un débat avec Nadejda Jdanova, réalisatrice de télévision, programmatrice de la Philharmonie de Moscou, lauréate du prix TEFI remis par l’Académie de Télévision russe.

Entrée libre. Sous réserve des places disponibles.

Informations et réservations des places : 0625291123

Cette activité vous est proposée par :

Centre des Festivals France-Russie

Association orthodoxe Korsun.

en partenariat avec :

Centre de Russie pour la science et la culture à Paris (Rossotrudnichestvo)

Union des Cinéastes de Fédération de Russie

Philharmonie de Moscou

Conseil de Coordination des Compatriotes Russes en France.