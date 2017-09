En ce matin du 25 mars à Saint-Pétersbourg, le réveil du major Platon Kovaliov est accompagné d’une bien mauvaise surprise : son nez a disparu !

Très vite, l’effroi laisse place aux interrogations : qu’a-t-il bien pu lui arriver ? Comment faire pour le retrouver ? Et surtout, que signifie cette étrange disparition ?

À la recherche de réponses et de son appendice, le major Kovaliov se lance dans une course effrénée à travers la ville. Ballotté de déboire en déboire par des personnages tous plus grotesques et monstrueux les uns que les autres, le major Kovaliov commence à désespérer : la perte de son nez lui aurait-elle aussi fait perdre son identité ?

HOC, Ou Le Nez d’après Gogol

("HOC" en russe, prononcez "noce")

D’APRÈS Nicolaï Gogol

ADAPTATION* Julien Le Pocher

MISE EN SCÈNE Julien Le Pocher

AVEC Thomas Lapen, Mélanie Segura, Bastien Telmon, Olivier Troyon et Chloé Vannet

LUMIÈRES Marilyn Etienne-Bon

MUSIQUE Julien Gabriel B.

CHORÉGRAPHIE Sylvie Cavé

RÉGIE Marilyn Etienne-Bon

*TEXTE PUBLIÉ AUX Editions Librairie Théâtrale

Du 16 novembre au 31 décembre 2017 !!!

Adresse

La Folie Théâtre

6 Rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris

Tél. : 01 43 55 14 80