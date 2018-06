PROGRAMME DES JOURNEES POUCHKINE JUBILE DE LA MAISON DE LA RUSSIE

Mercredi 6 juin, 16h30

Auditorium de la Bibliothèque Louis Nucéra Entrée libre, 2 place Yves Klein, Nice

ELANA (Saratov) : Poésie et musique

Bien connue à Paris, où elle a été faite citoyenne de la République de Montmartre, et dans le sud de la France (Marseille, Nice…), Elana revient avec de nouvelles oeuvres poétiques. Chansons nouvelles aussi.

Du 6 au 15 juin (prolongation possible) :

Ecole Ronchèse (Nice) pour les jeunes des Sections internationales à Nice,

exposition de dessins d’enfants :

de Gargilesse à Kungur « héroïnes de Pouchkine »

écoles d’art de Nice : l’isba de Valrose

Maison de la Russie :

Toiles de Elana au premier étage

Dessins d’enfants (Héroïnes de Pouchkine, et photos du concours « l’isba de Valrose », au RdC

Vendredi 8 juin 18.30 Maison de la Russie à Nice, 20 avenue Cyrille Besset, 06100 Nice, entrée libre sur inscription, places limitées.

Avec Raïssa Sataeva : Echanges de vue à propos d’Anton Tchekhov (en russe)

Lundi 11 juin, 18.30 Maison de la Russie à Nice

Rencontres poétiques et échanges de vues avec Elana et Gala Balebanova (Poétesses)

Conjointement : entretiens avec le journaliste Andrey Balebanov

Mardi 12 juin, 18h – 22h (fête nationale russe)

Maison de la Russie à Nice, Culture russe (thème communiqué ultérieurement), Extraits du « Jubilé » d’A.P.Tchékhov par les étudiants du cours de conversation, et Metelnizza (chants sacrés russes) ; karaoké chansons russes et françaisess ; pot amical : participation aux frais 5 euros (entrée libre pour les adhérents)

Clôture des Journées Pouchkine : résultats du concours « Russie Eternelle »

Jeudi 14 juin Journées de la culture par le Gouvernement de Moscou

Sur invitation, dans le cadre des journées de la culture russe : avec la participation de l’Ecole Ronchèse et de représentants de la Maison de la Russie et de Perspective Internationale.

Exposition de dessins et photos autour du concours de dessins « l’isba »

Adresse

20 Avenue Cyrille Besset, 06100 Nice

Tel. 06 12 22 58 62 et 09 81 71 18 22