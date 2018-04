Journée de la Russie - Russinalco

Chaque année, Russinalco organise une journée entièrement consacrée à la Russie. Une fois n’est pas coutume, les membres de l’association se sont démenés pour que cette journée soit la plus enrichissante possible.

Le 9 mai est une date historique clef pour la Russie : le jour de la Victoire. Nous étudierons donc ensemble les aspects mémoriels liés à la Seconde guerre mondiale, sans pour autant négliger d’autres sujets plus légers.

Seront également à l’honneur pour cette journée les métiers de la littérature russe en France : jeunes traducteurs et éditeurs seront là pour vous présenter leur métier !

Au programme :

❄ Des conférences dans l’auditorium(programme à venir)

❄ Des stands des maisons d’édition Borealia éditions et MACHA Publishing dans le hall du 2e étage

❄ Des ateliers : cours d’initiation au russe et jeux d’échecs dans le hall du 2e étage

❄ Une tombola : de nombreux prix à gagner !! Russophones ou non, jouez, vous verrez !!

❄ Une exposition de photographies de Guillaume Guérin dans l’espace d’expositions

❄ Un spectacle avec Veronika Boulytcheva et LADO Polyphonie Russe (et des surprises !).

❄.... De la nourriture ! Déjeuner russe dans le hall du 2e étage.

Adresse :

Inalco - Langues O’

65 rue des Grands Moulins

75013 Paris