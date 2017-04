Journées du Film Russe à Ajaccio

Dans le cadre des échanges culturels entre la Corse et la Russie, et pour la sixième année consécutive, l’association « Kalinka-Machja » organise à Ajaccio, du 21 au 23 avril 2017, les Journées du film russe.

Forte du succès des éditions précédentes, « Kalinka-Machja » reconduit cette manifestation, qui a pour ambition de faire découvrir à un large public les multiples facettes de la Russie et de l’âme slave.

Grâce à une sélection de films russes, des grands classiques aux plus récents, un tableau vaste et complet de la Russie s’offre aux spectateurs.

Réalisés par des cinéastes de renom, ces films expriment de la meilleure manière, en dehors des clichés, les préoccupations, les questions et les réflexions qui animent la Russie moderne.

Grâce au succès des précédentes éditions, les Journées du film russe occupent d’ores et déjà une place importante parmi les manifestations culturelles en Corse.

​Nous remercions tout particulièrement Madame Yvonne Varry (Gaumont, Département Arkeion), pour son aide précieuse.

L’Association « Kalinka-Machja »

L’Association d’amitié et d’échanges Corse – Russie - Pays de l’Est « Kalinka-Machja » a été créée en 1994 par les descendants des 300 « Russes blancs » arrivés en Corse en mai 1921 sur le navire « Rion ».

Affrété par la France, venant de Turquie, et destiné à gagner le Brésil, le « Rion » a été contraint de faire escale à Ajaccio suite à une grave avarie. Il transportait près de 3700 personnes, essentiellement des officiers et soldats de l‘Armée blanche du général Wrangel, ainsi que des civils fuyant le régime bolchévique. Trois cents d’entre eux ont choisi de rester sur l’Île de Beauté, et nombreux sont ceux qui ont épousé des insulaires et ont fondé famille.

En 1994 un petit groupe constitué notamment de Robert Seleznneff, Madeleine Amolsky, Stéphanie Aparine, et Jean Maïboroda, a décidé de réunir les descendants des émigrés du « Rion », et plus largement les personnes d’origine slave ou intéressées par la culture slave, autour d’une association, actuellement présidée par Monsieur Joseph Tarrassenko.

Informations pratiques

Lieu :

Espace Diamant

Boulevard Pascal Rossini, Ajaccio

Tarifs :

Plein tarif : 6 euros

Etudiants : 4 euros

Scolaires : 2 euros

Carte d’abonnement (4 films) : 18 €.

Contact :

Hélène CLARISSE-TOURNAN

Tél. : +33 (0)7 61 19 33 32

Plan d’accès