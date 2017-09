KRUZENSHTERN - LE DEUXIÈME PLUS GRAND VOILIER ÉCOLE AU MONDE...

Il fait partie d’une série de 5 voiliers nommés Flying P-Liners, propriété de la compagnie maritime allemande Ferdinand Laeisz de Hambourg. Sur les quatre sisterships P-Liners encore existants, l’exPadua est le seul encore en activité, principalement à des fins de formation. Après le Sedov, un autre ancien navire allemand, il est le plus grand navire traditionnel encore en exploitation.

Lancé en 1926 comme le dernier des P-Liners, Padua a été commandé comme un cargo, utilisé entre autres pour expédier du matériel de construction au Chili, en Amérique du Sud, revenant avec le salpêtre du Cap Horn. Plus tard, il a transporté du blé d’Australie. Le premier voyage de Hambourg à Talcahuano (Chili) a pris 87 jours. En 1933-1934, il a établi un record de 67 jours de Hambourg à Port Lincoln en Australie-Méridionale. Avant la Seconde Guerre mondiale, il a fait 15 longs voyages au Chili et en Australie. Le voyage le plus rapide qu’il a fait fut en 19381939, de Hambourg via le Chili à l’Australie et de retour à Hambourg en 8 mois et 23 jours sous le commandement du capitaine Richard Wendt.

Le 12 janvier 1946, il fut donné à l’URSS et renommé Kruzenshtern pour être intégrée dans la flotte soviétique de la Baltique. Il a été amarré dans le port de Kronstadt jusqu’en 1961 où il a subi des réparations majeures et une remise en état (par exemple l’installation de ses premiers moteurs) pour ses missions.

Kruzenshtern fait partie d’une flotte de 5 sister-ships allemands, Les Flying P-Liners.

QUATRE-MÂTS BARQUE

CLASSE A

LONGUEUR : 114,5 MÈTRES