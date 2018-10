Accueil > Agenda culturel > Cinéma > Кораль | Koral - Un film de Vladimir Evaldovitch Eisner

Les Tchouktches, éleveurs de rennes, vivent dans un univers exigeant aux confins orientaux de la Sibérie. Empruntant à l’esthétique du cinéma muet des années 1920, où la narration repose entièrement sur les images, le montage et la musique, ce film au ton facétieux rend compte avec justesse de la vie quotidienne et des relations que les Tchouktches ont construit avec la nature. Un hommage à Robert Flaherty et à tous les peuples du Nord.

Vladimir Evaldovitch Eisner, né à Perm en 1955, est un réalisateur russe comptant à son actif une quarantaine de films documentaires. Diplômé en 1985 de l’Institut national de la cinématographie (Moscou), il travaille d’abord comme réalisateur pour le studio de chroniques cinéma de Sibérie orientale à Irkoutsk, puis fonde son propre studio « Asia-Film » à Novossibirsk en 1994.

Il se fait notamment connaître avec son film Il était une fois « sept Siméons » (avec Hertz Frank, 1989), récompensé à Paris, en Espagne et au Japon. En 2000, Vladimir Eisner a reçu le prix d’État des arts et des lettres de la Fédération de Russie, puis le titre Maître émérite des arts de la Fédération de Russie en 2006. Au cœur de son œuvre, la Sibérie, son histoire et ses habitants.

FICHE TECHNIQUE

Un film de / a film by : Vladimir Evaldovitch Eisner (Russie)

image : Evguenij Korzun

assistants : L. Korzun, I. Sitnikov, I Kochkin

production/distribution : Studio de Sibérie, Comité d’État pour la cinématographie Roskomkino, Moscou (Russie)

Russie | 1994 | 20 min | muet

Regards comparés : Sibérie

Dans le cadre du 37e Festival Internationale Jean Rouch

Du 12/11/18 au 15/11/18

Auditorium de l’Inalco

65 rue des Grands Moulins

75013 PARIS

Entrée Libre.