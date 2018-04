Koursk 1943 - La plus grande bataille de la Seconde Guerre mondiale (Roman Töppel)

Rarement autant d’hommes, autant de matériels ont été engagés, et détruits, en si peu de jours et dans un tel espace. Koursk offre ainsi un échantillon concentré de la virulence du conflit germano-soviétique.

Pourtant, et bien que cet affrontement entre la Wehrmacht et l’Armée rouge soit considéré comme l’un des chocs décisifs du second conflit mondial, un certain nombre de fausses informations et de légendes circulent.

Pour y remédier, Roman Töppel a repris l’ensemble de la documentation et bousculé les problématiques classiques - en partant notamment de l’idée que les Mémoires des participants étaient faux, jusqu’à preuve du contraire - afin d’offrir un récit démystifié des combats de l’été 1943.

L’auteur explique par exemple que le père de la bataille ne fut pas celui que l’on croit, que Koursk fut un duel tout aussi bien aérien que terrestre ou qu’Hitler n’arrêta pas l’opération pour la raison longtemps avancée... Pour la première fois, le lecteur a ainsi l’occasion de voir s’assembler la gigantesque bataille de la plaine de Prokhorovka en un puzzle logique, multidimensionnel et maîtrisable.

Roman Töppel

Docteur en histoire, Roman Töppel est né à Bautzen, en Allemagne. Auteur de diverses contributions sur la bataille de Koursk et d’une thèse sur les guerres de l’Empire (Die Sachsen und Napoleon. Ein Stimmungsbild 1806-1813), il est également l’un des quatre éditeurs de l’édition critique de Mein Kampf établie par le prestigieux Institut für Zeitgeschichte de Munich (Institut d’histoire contemporaine).

