En 1799-1800, le port militaire a pour Gouverneur un Officier de Marine français émigré, Hippolyte de Capellis, Contre-amiral au service de la Russie depuis 1796.

Puis en 1891, dans le cadre de l’Alliance Franco-Russe, la base navale fut célébrée en France et en Russie, lorsque la Flotte française de l’Amiral Gervais y vint en visite officielle et fut saluée par Alexandre III. En retour, la Flotte russe fut accueillie et bien fêtée à Toulon en 1893.

Kronstadt située sur l’île de Kotline, dans la baie de la Neva (située au fond du golfe de Finlande en mer Baltique) se trouve à environ 20 km de Saint-Pétersbourg (*) à laquelle elle est rattachée administrativement.

Elle compte environ 45 000 habitants (2002). La ville sert à la fois de port principal et de forteresse de défense pour Saint-Pétersbourg, et abrite le siège de l’Amirauté Russe ainsi que le Commandement de la Flotte de la mer Baltique.

(*) ville natale de Poutine, Medvedev, Margarita Louis-Dreyfus !

D’où le très grand intérêt que nous attachons au jumelage Toulon-Kronstadt. Notamment pour les relations entre les deux Marines, entre notre Arsenal et leur Chantier Naval. Mais aussi avec IFREMER et autres autorités que Monsieur le Préfet Maritime devrait informer.

Essayant aussi de retrouver les descendants du Marquis Hippolyte de Capellis lequel m’est très cher, car né le 13.08.1744 à Pernes, et mort le 07.01.1813 en Avignon, ma ville natale.