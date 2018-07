"L’Art des Mots" de Nathalie Gigounova

Ce bloc-notes d’expressions s’adresse à tous ceux qui souhaitent enrichir leurs connaissances lexicales et culturelles : lycéens, étudiants, autodidactes et autres curieux.

Ce recueil d’expressions usuelles répond à des objectifs multiples :

DÉCOUVRIR – fiches des proverbes et d’expressions classées par thème, avec traduction littérale, et équivalents en français et parfois explication de leurs origines.

APPRÉHENDER – exercices et dialogues, textes et jeux pour apprendre et pratiquer la richesse populaire des expressions idiomatiques.

ENRICHIR – vocabulaire de la vie quotidienne, pour mieux comprendre sa langue maternelle et parler plus aisément le russe.

PRATIQUER – devinettes, jeux de rôle, dialogues, histoires drôles et anecdotes pour les mettre en action dans la vie courante.

Les jeux de “faux proverbes” ont été réalisés à partir de vrais proverbes. Ceux-ci se prêtent en effet souvent à ce genre de manipulation : ils sont tellement connus et expriment des idées communes qu’il est facile de les contester ou de les modifier en ne changeant ne serait-ce qu’une lettre.

Une variante de ce jeu peut consister à écrire un nouveau proverbe en se servant des moitiés de deux autres.

C’est l’avantage de remettre certains proverbes et expressions au goût du jour et d’être à l’origine d’un échange.

Dans ce recueil ont trouvé place des proverbes et expressions proverbiales, des dictons, préceptes, virelangues, devinettes, ainsi que de nombreuses expressions (auxquelles on ne saurait attribuer une appellation générale), entrées conventionnellement dans l’usage.

Nous devons admettre que les expressions idiomatiques, les proverbes ne s’inventent pas, mais ne peuvent naître que par la force des circonstances. Un recueil de proverbes est un livre de sagesse et de croyances populaires. C’est un florilège de l’esprit populaire, de son essence et de son originalité.

C’est la vérité populaire pratique, une manière de code que personne ne remettra en question :

“Le proverbe, comme l’idiot, échappe à la sentence du juge”. Vladimir Dal

“J’aime peu les proverbes en général, parce que ce sont des selles à tous chevaux ;

il n’en est pas un qui n’air son contraire”. Alfred de Musset

Nathalie Gigounova-Komarova

Linguiste d’origine russe, ayant passé ses diplômes universitaires dans cinq pays différents et maîtrisant huit langues, elle est la spécialiste des idiomes et expression populaires qu’elle compare d’un pays à l’autre.

"L’Art des Mots" de Nathalie Gigounova

Jeudi 19 juillet 2018 à 17h

IG Gallery Intelligence

1 Quai Voltaire 75007 Paris, France

Métro : Palais Royal,

RER : Musée d’Orsay