L’Histoire inconnue de la Russie à travers ses manifestations populaires - Clef de la protoculture indo-européenne, solution pour le futur

Ce livre qui est, en premier lieu, une étude ethnographique des manifestations populaires russes, révèle qu’elles font partie de la culture indo-européenne. Après avoir noté de multiples parallèles entre les traditions populaires russes et celles des peuples européens, ainsi que celles de l’Iran et de l’Inde, l’auteur cherche à comprendre d’où viennent ses racines communes ?

C’est là qu’il découvre une protoculture européenne liée aux migrations des peuples indo-européens dans la préhistoire (entre 4000 av. J. Ch. et l’Age de Fer). Cette période a connu des grandes guerres provoquant des bouleversements sociétaux qui trouvaient leur écho dans des légendes comme celle de l’Atlantide perdue. Grâce à un nouvel outil scientifique, l’auteur cherche à faire les premiers pas de la reconstitution de ce passé peu connu et jette quelques projections optimistes vers le futur. Selon de nouvelles données génétiques, une protoculture de nos ancêtres prenait ses toutes premières racines au sein des régions de l’Altaï.

Apparemment, entre 20 000 et 15 000 ans av. J. Ch., sous la pression du refroidissement climatique, les futurs indo-européens y ont commencé leur longue migration vers l’ouest. Elle a façonné l’Eurasie, laissant, non seulement, une empreinte génétique (qu’on trouve parmi les habitants de l’Europe moderne), mais aussi et surtout une empreinte culturelle qui fait encore écho dans nos traditions, coutumes et légendes narrant le combat entre Lumières et Ténèbres.

Biographie de Svetlana Fayer

L’auteur : Professeur de russe en libéral (d’origine russe) ; docteur en science du langage, passionnée d’histoire. Formation : 1) Université Paris Nanterre (Doctorat, sciences du langage, promotion 2010) ; 2) Université Sorbonne Paris IV (DEA, Littérature comparée, promotion 2003) ; Université Sorbonne Nouvelle (Paris III), Enseignement du français comme seconde langue ou comme langue étrangère, promotion 2001.

Travail : Université d’Etat de Kemerovo (Russie) : professeur de FLE et RLE (2003 - 2007) ;professeur de russe aux francophones (profession libérale)

Date de parution 02/12/2020

Editeur Librinova

ISBN 979-10-262-7106-2

EAN 9791026271062