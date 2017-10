L’aéroport international Pulkovo de Saint-Pétersbourg

L’aéroport Pulkovo possède un unique terminal qui accueille les vols intérieurs et internationaux. Le terminal fut construit en 2013.

L’aéroport se trouve à 17 km du sud de Saint-Pétersbourg et à 23km du centre-ville.

Adresse : 41, Pulkovskoye Shosse, lit. ZI, Saint-Pétersbourg, 196140, Russie.

Informations pour les passagers : +7 812 337 38 22, +7812 337 34 44.

Site Internet : www.pulkovoairport.ru

Profitez de ce laps de temps pour remplir la déclaration en douane (rédigées en russe et en anglais) que vous trouverez en face du contrôle des passeports. Gardez cette déclaration pendant votre séjour à Saint-Pétersbourg, car elle sera demandée au moment de votre départ.

Services de l’aéroport :

Pour les enfants : les salles de jeux, les chambres pour changer les bébés, une cuisine pour chauffer la nourriture

Deux salons business

Bureaux de change

Wi-Fi gratuit

Location des voitures

Aide médical

Bureau de la poste

Chapelle orthodoxe

Bagagerie

Centre de l’information touristique

Taxis

Une navette gratuite relie les deux Aérogares (durée du trajet : 15 minutes).

Hôtel sur le territoire de l’aéroport :

Park Inn by Radisson Pulkovo Airport Saint-Petersburg

Adresse : 41, Pulkovskoe shosse, bâtiment ZD.

Site : https://www.parkinn.com/airport-hotel-stpetersburg-pulkovo

Tel : +7 812 640 55 00

Cafés et restaurants :

McDonalds

Burger King

Il Patio (cuisine italienne)

Planeta Sushi (cuisine japonaise)

Starbucks

PMI Sky Bar

Puro Gusto

Friday’s et plusieurs autres cafés et restaurants dans les salles des départs et arrivées.

Magasins :

Magasins Tax Free

Magasin Zenith (l’épuite de football de Saint-Pétersbourg)

Magasin IFZ (la Porcelaine de Saint-Pétersbourg)

Pharmacie

Magasins de souvenirs