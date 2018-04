L’âme russe - Voyage au cœur des mots de Ivan Sergueïevitch Tourgueniev

Une évocation littéraire et musicale avec Ivan Sergueïevitch Tourgueniev (Commémoration du bicentenaire de sa naissance), Alexandre Pouchkine, Nicolas Gogol, Fedor Dostoïevski, Mikhaël Boulgakov, Léon Tolstoï, Anton Tchekhov, Anna Akhmatova, Boris Pasternak, Marina Tsvetaeva, Ludmila Oulitskaï, Alexandre Ikonnikov.

« On ne comprend pas la Russie avec la raison.

On ne la mesure pas avec le mètre commun. Elle a pour soi seule un mètre à sa taille.

On ne peut que croire à la Russie. »

FIODOR TIOUTTCHEV, Умом Россиюнепонять

Textes lus ou chantés par Simone Hérault & Sergueï Vladimirov

Animation musicale Sergueï Vladimirov

Libre participation

Avec La Compagnie Lire Autrement (Lecture Publique) La Compagnie Lire Autrement a fait de la lecture un spectacle vivant. Fondée en 2001 par la comédienne Simone Hérault, la Compagnie de lecture publique LIRE AUTREMENT est animée par des comédiens et musiciens professionnels. Elle se produit à Paris, en région parisienne, en province, à l’étranger (1) dans le cadre de la Francophonie et de la promotion de la culture française. Elle propose un répertoire thématique varié. LIRE AUTREMENT participe également aux événements littéraires nationaux et célébrations d’écrivains (Nuit de la lecture, Printemps des Poètes, Journée de la femme, Partir en livre…).

Avec Sergueï Vladimirov

Acteur français et russe. Metteur en scène, écrivain et chanteur

Sergueï est né en Sibérie à Bratsk (Russie) en 1964.Il fait ses débuts de chanteur et guitariste dans un groupe de rock (1980-1983), dans un Palais de la Culture puis entreprend une série de tournées en URSS avec une Compagnie théâtrale jouant des pièces de Lope de Vega dans un train d’agitprop sur la ligne BAM (Baïkal-Amour-Magistrale).Puis après deux ans d’études à l’Ecole Chtchepkine d’Art Dramatique du Théâtre Maly de Moscou (dernière classe de Mikhaïl Tsarev, acteur de Vsevolod Meyerhold), Sergueï Vladimirov arrive en 1991 en France où il obtient une licence d’Etudes Théâtrales à l’Université de Paris VIII.Aujourd’hui, Sergueï joue dans différents théâtres de Paris, Rouen, Marseille, La Rochelle…Eclectique au gré des projets artistiques, parfois metteur en scène, parfois réalisateur de courts-métrages, son parcours le ramène toujours vers sa passion première : le métier d’acteur.

Avec Simone Hérault

Comédienne, ex-animatrice de FIP à Radio France, Simone Hérault prête sa voix au cinéma, à la télévision, aux réalisations scéniques, à la communication des grandes entreprises et à toutes les formes d’enregistrements. Voix de la SNCF depuis 1981, elle est entendue dans près de 3000 gares en France. Aujourd’hui, elle consacre une partie de ses activités à la lecture publique. En 2001, elle a créé sa Compagnie professionnelle Lire Autrement qu’elle anime à travers un répertoire littéraire éclectique à Paris, en France et à l’étranger en partenariat avec les Ambassades de France pour la promotion de la culture française.

Adresse

L’ENTREPOT

7 Rue Francis de Pressensé, 75014 Paris

Téléphone : 01 45 40 60 70