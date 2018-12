Accueil > Agenda culturel > Livres > L’aviateur (Evgueni Vodolazkine)

Innokenti Platonov se réveille amnésique dans une chambre d’hôpital. Geiger, son médecin, lui apprend son nom et lui demande de coucher sur le papier tout ce dont il pourra se souvenir. Les premiers épisodes remémorés décrivent l’enfance de Platonov dans la Russie tsariste : il se souvient être né en 1900, près de Saint-Pétersbourg. Son père meurt en 1917. Parallèlement, Platonov devine, atterré, qu’il s’est réveillé en 1999...

C’est ensuite le Pétersbourg des années 1920 qu’il se remémore, avec la famine et le désarroi d’après Révolution. En 1921, Platonov et sa mère emménagent dans le logement du professeur de théologie Voronine, Platonov tombe amoureux d’Anastasia, sa fille. Vivant dans le même appartement commu- nautaire qu’eux, Zaretski dénonce le père d’Anastasia, qui sera arrêté et exécuté par la Guépéou. Peu de temps après, à son tour, Zaretski meurt assassiné. Faute d’autre suspect, la police politique arrête Platonov et lui tire une confession au cours d’une séance de torture.

Platonov se souvient enfin d’avoir été envoyé, dès le début des années 1930, dans un camp de travail sur les îles Solovki où est installée l’équipe d’un laboratoire de recherche qui travaille sur la cryogénisation des humains. Pour échapper aux horreurs du camp, Platonov accepte d’être cryogénisé, persuadé qu’il ne se réveillera plus. C’est ainsi que Geiger le retrouve et parvient à le ressusciter soixante ans plus tard.

L’Aviateur est un roman porteur de réflexions philosophiques profondes, dans un style fluide, laconique et précis. La remémoration fragmentaire est un moteur puissant pour le lecteur. Voué tout entier au thème de la mémoire, le récit est empreint d’une nostalgie poignante. Le fantastique devient prétexte à une réflexion littéraire et philosophique : chaque époque détermine notre vision du monde.

Enfin, le roman offre un regard décalé sur la société de spectacle, où même la tragédie d’un rescapé des camps soviétiques donne lieu à un show.

Evgueni Vodolazkine, né à Kiev en 1964, est médiéviste, chercheur à l’Académie des sciences de Russie, spécialiste du Moyen Âge.

Date de parution : 24/01/2019

Editeur : Éditions des Syrtes

ISBN : 978-2-940628-19-3

EAN : 9782940628193

Nb. de pages : 384 pages

Prix : 22,00 €