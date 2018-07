L’impopulaire réforme des retraites passe en première lecture

Après une séance de trois heures, le projet de loi a été adopté en première lecture par 327 voix pour, 102 contre et une abstention.

La réforme a été soutenue par les députés du parti au pouvoir Russie unie, majoritaire à la Douma, tandis que les trois autres fractions présentes -Parti communiste, Russie juste et le parti nationaliste LDPR- l’ont rejetée, d’après le site internet officiel de la chambre basse du Parlement.

17/07/2018 - Manifestation à Babaevo (région de Vologda)

contre l’augmentation de l’âge de la retraite.

Cette opposition est inhabituelle, ces trois partis votant généralement à l’unisson de Russie unie.

Les députés ont reporté au 24 septembre la deuxième lecture de ce projet de loi, initialement prévue pour le 18 août.

Annoncée mi-juin par le Premier ministre Dmitri Medvedev, la réforme prévoit l’augmentation progressive de l’âge de la retraite à 63 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, une première en Russie depuis environ 90 ans.

Vivement critiquée, elle a provoqué des manifestations et fait chuter de 14 points la cote de popularité du président Vladimir Poutine.

Jeudi, environ 200 personnes se sont réunies près du siège de la Douma pour protester contre cette réforme, après qu’un millier de personnes avaient déjà manifesté la veille à Moscou pour exprimer leur désaccord.

"C’est une loi vile, inhumaine pour les citoyens russes", a estimé pour sa part Valéri Rachkine, un député du Parti communiste, allé soutenir les manifestants.

Au cours de la présentation du projet de loi devant les députés jeudi, le ministre du Travail, Maxime Topiline, a défendu la réforme en soulignant que le système des retraites en Russie avait été fixé dans les années 1930, quand l’espérance de vie était "complètement différente".

"Les temps changent. L’économie change. Nous ne pouvons plus nous accrocher aux années 1930", a insisté M. Topiline.

L’âge de départ à la retraite en Russie est actuellement parmi les plus bas dans le monde, à 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes.

Selon un récent sondage, plus de 80% des Russes sont contre la réforme. Une pétition en ligne demandant d’abandonner ce projet a été signée par plus de 2,5 millions de Russes. L’espérance de vie des Russes est de 66,5 ans pour les hommes et d’un peu moins de 70 ans pour les femmes, selon la Banque mondiale.