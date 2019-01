Accueil > Agenda culturel > Théâtre > LA CERISAIE de Anton Tchekhov

Propriété de l’aristocrate Lioubov Ranevskaia, la Cerisaie – si vaste et si belle qu’elle était mentionnée dans l’Encyclopédie, si liée à l’histoire de la famille qu’elle semble en garder les souvenirs et les secrets – cette Cerisaie est sur le point d’être vendue pour dettes… Lopakhine, riche marchand et fils d’un moujik autrefois asservi au domaine, se dispose à l’acheter pour ensuite la découper en parcelles constructibles et les louer aux estivants. Tchekhov n’a vécu que six mois après la création de la pièce en 1904 : cette oeuvre testamentaire signe la disparition d’un ordre et l’émergence d’une ère nouvelle dont nul ne sait où elle mènera. Mais quel est son mystère ? Regrette-t-on ce qui disparaît ou déplore-t-on ce qui advient ? Malheur du présent ou futur du malheur ? Pièce sur le temps – ses cassures et ses lentes transformations, personnelles ou collectives – La Cerisaie se prête, génération après génération à de nouvelles approches et interprétations. Alors, une comédie La Cerisaie comme le voulait Tchekhov ? Le génie de l’auteur tient plutôt à cette alliance constante de gravité et de dérision, d’amertume et de drôlerie. Nous portons tous en nous un domaine oublié.

avec Thierry Bosc, Sarah Brannens, Jean-Yves Broustail, Emilien Diard-Detoeuf, Jade Fortineau, Nanou Garcia, Emel Hollocou, Marc Jeancourt, Fabrice Pierre, Simon Rembado, Célia Rosich, Christophe Battarel en alternance avec Paul-Henri Harang et Nicolas Roncerel scénographie Nicolas Liautard et Magalie Nadaud costumes Sara Bartesaghi Gallo et Simona Grassano lumières Muriel Sachs assistée de Emeric Teste son Thomas Watteau stagiaire mise en scène Suzie Baret-Fabry construction du décor Jipanco administration et presse Magalie Nadaud.

production Robert de profil, compagnie conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France et soutenue par le conseil départemental du Val-de-Marne en coproduction avec la Scène Watteau – Théâtre de Nogent-sur-Marne et le Théâtre André Malraux- Chevilly-Larue en coréalisation avec Le Théâtre de la Tempête avec la participation du Jeune Théâtre National et le soutien de l’Adami.

10 janvier 02 février 2019

LA CERISAIE

de Anton Tchekhov

texte français Nicolas Liautard

mise en scène Nicolas Liautard et Magalie Nadaud

Salle Serreau • Durée : 2h

du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 16h

Cartoucherie

Route du Champ de Manœuvre

75012 Paris

01 43 28 36 36