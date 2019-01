Accueil > Agenda culturel > Théâtre > LA CERISAIE de Anton Tchekhov

L’ultime chef-d’oeuvre de Tchekhov. Une œuvre somme, car elle dépeint le crépuscule d’un ordre ancien et l’essor d’une nouvelle ère. Une oeuvre phare, car l’écriture de l’auteur russe y atteint sa plénitude, entre gravité et insouciance, amertume et drôlerie.

Lioubov Andreevna rentre chez elle après cinq ans d’absence. Elle retrouve ses proches, ses employés et son immense domaine, la Cerisaie. Cette propriété est intimement liée à l’histoire de la famille, elle semble en garder tous les souvenirs, tous les secrets. Mais Lioubov est criblée de dettes et la vente de la Cerisaie semble inéluctable. Lopakhine, riche marchand et fils d’un moujik autrefois asservi au domaine, se dispose à l’acheter pour ensuite le découper en parcelles constructibles qui seraient louées aux estivants.

Avec “La Cerisaie”, son ultime chef-d’oeuvre, Tchekhov observe à la loupe les soubresauts de l’Histoire et ses conséquences sur les destinées individuelles, le crépuscule d’une classe sociale au profit d’une autre, les espoirs et désillusions qu’engendre une société en profonde mutation. Entre le “c’était mieux avant” et le “ce sera mieux demain”, “La cerisaie” pose la question suivante : qu’advient-il du présent ?

Réunie autour de Nicolas Liautard et Magalie Nadaud, une formidable troupe de comédiens insufflera la vie à cette œuvre testamentaire, qui fait aussi écho à nos préoccupations contemporaines.

Nicolas Liautard

Nicolas Liautard signe sa première mise en scène à l’occasion du Festival international de théâtre universitaire de Nanterre-Amandiers avec “Le Procès” de Franz Kafka. Il met en scène “La République Livre I” de Platon, “La Folie du Jour” de Maurice Blanchot, “Hyménée” de Nicolas Gogol, “Ajax” de Sophocle, “Amerika” de Franz Kafka, “Pouvais-je te demander de bien vouloir te déplacer de quelques millimètres” (Christophe Tarkos), “Le Nez” de Nicolas Gogol, “L’Avare” de Molière, “Blanche Neige” (tradition populaire), “Zouc par Zouc” entretien de Zouc avec Hervé Guibert, “Le Misanthrope” de Molière, “Meine Bienen. Eine Schneise” pièce musicale de Klaus Händl musique d’Andreas Schett/Franui présentée au Festival de Salzbourg en 2012, “Littlematchseller Petite marchande d’allumettes” d’après H.C. Andersen et le film de James Williamson, “Scènes de la vie conjugale” et “Après la répétition” d’Ingmar Bergman, “Trahison” de Harold Pinter. Il écrit et met en scène “Il faut toujours terminer qu’est-ce qu’on a commencé” et “Balthazar”.

Magalie Nadaud

Formée à l’Institut d’Etudes Théâtrales de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, et au Centre de Formation Professionnelle des Techniques du Spectacle (Régie lumière), Magalie Nadaud a rejoint en 2002 la compagnie Robert de profil, qu’elle codirige actuellement avec Nicolas Liautard. Elle est collaboratrice artistique sur les spectacles : “Blanche Neige”, “Littlematchseller Petite marchande d’allumettes” d’après H.C. Andersen et le film de James Williamson, “Il faut toujours terminer qu’est-ce qu’on a commencé”, “Scènes de la vie conjugale” de Ingmar Bergman, “Balthazar” ainsi que “Après la répétition” de Ingmar Bergman et “Trahison” de Harold Pinter, deux spectacles pour lesquels elle réalise les lumières. Elle travaille également avec Fabrice Pierre (“Pièces en un acte” de Tchekhov) et le Spartacus Tofanelli Airlines (“Une brève histoire de Rouen”).

La Scène Watteau - Place du Théâtre - Nogent-sur-Marne

du lundi 4 au jeudi 14 février

représentations à 20h30, relâche le dimanche

durée estimée : 2h

âge conseillé : tout public, dès 15 ans

prix des places :

tarif abonné adulte : 16 €, tarif abonné jeune public : 9 €

tarif normal : 23 €, tarif moins de 26 ans : 11 €, tarif plus de 65 ans et groupes : 20 €, tarif demandeurs d’emploi : 18 €

réservations : 01 48 72 94 94