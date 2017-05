La Russie au 70ème Festival de Cannes...

Sélection officielle

NELYUBOV (FAUTE D’AMOUR)

Boris et Zhenya sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Zhenya fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser… Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.

Réalisé par : Andrey ZVYAGINTSEV

Année de production : 2017

Pays : RUSSIE, FRANCE, BELGIQUE, ALLEMAGNE

Durée : 127 minutes.

KROTKAYA (UNE FEMME DOUCE)

Un jour, une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt à son mari incarcéré. Inquiète et profondément désemparée elle décide de se rendre à la prison, dans une région reculée de Russie, afin d’obtenir des informations. Ainsi commence l’histoire d'un voyage semé d’humiliations et de violence, l’histoire d'une bataille absurde contre une forteresse impénétrable.

Réalisé par : Sergei LOZNITSA

Année de production : 2017

Pays : FRANCE, ALLEMAGNE, PAYS-BAS, LITUANIE

Durée : 143 minutes.

Un certain regard

TESNOTA (UNE VIE A L’ETROIT)

1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie.

Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour l'aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée.

Au sein de cette communauté juive repliée sur elle-même, appeler la police est exclu. Comment faire pour réunir la somme nécessaire et sauver David ?

Ilana et ses parents, chacun à leur façon, iront au bout de leur choix, au risque de bouleverser l'équilibre familial.

Réalisé par : Kantemir BALAGOV

Année de production : 2017

Pays : RUSSIE

Durée : 118 minutes.