La Russie au quotidien de Michel Malherbe

« Sans vouloir prétendre être un nouveau spécialiste de la Russie, je souhaite m’adresser à tous ceux et celles qui auront la curiosité d’aller voir de près ce qu’il y a derrière un miroir qui ne nous renvoie qu’une image restreinte, partielle et parfois partisane de ce grand pays. »

Après 25 ans de séjours réguliers en Russie, l’auteur nous livre son regard. Vie quotidienne, traditions, conseils pratiques et anecdotes plus personnelles nous entraînent sur ses pas pour découvrir cet immense territoire de façon originale et vraie.

L’AUTEUR : Michel Malherbe

Michel Malherbe est né au commencement de la Seconde Guerre mondiale. Ces circonstances expliquent sans doute son horreur du conflit armé et son attachement aux valeurs de la République et à la laïcité comme fondement de la tolérance.

