La Russie au temps des tsars de Mathieu Banq

Un an plus tard, la dernière famille impériale, Nicolas II, Alexandra et leurs cinq enfants, était assassinée. Comment en est-on arrivé là ?

Remarquablement illustré, ce livre narre plus de 300 ans d’histoire russe à travers un récit passionnant et enlevé.

Au-delà de la grande histoire, du règne de Catherine la Grande à celui de Nicolas II, il raconte le quotidien des Romanov, entre les splendides réceptions dans des palais au luxe inégalé et l’amour qui unissait ses membres.

Il évoque la culture russe, ses origines, son âme, sa richesse, et revient sur les progrès et les troubles sociaux qui menèrent à la révolution.

Pourquoi celle-ci fut-elle l’une des plus violentes de l’histoire ? Qui était vraiment Raspoutine ? Que sont devenus les derniers Romanov ? Pourquoi furent-ils tués ?

Et en quoi est-il nécessaire de connaître cette histoire agitée et flamboyante, cruelle et fabuleuse, pour comprendre la Russie d’aujourd’hui ?

Date de parution : 18/10/2017

Editeur : Larousse

ISBN : 978-2-03-593640-0

EAN : 9782035936400

Format : Grand Format

Présentation : Relié

Dimensions : 24,0 cm × 30,0 cm × 2,8 cm

Prix : 29,95 €.

