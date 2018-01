La Russie de Poutine en 100 questions

Pourquoi Vladimir Poutine est-il si populaire ? A-t-il un projet pour la Russie ? Y a-t-il une vraie opposition politique ? La Russie est-elle un pays développé ? Qui sont les alliés de la Russie ? La Tchétchénie vit-elle selon ses propres lois ? Quelles sont les raisons de l’intervention russe en Syrie ? En quoi croit la jeunesse russe ? La Russie mène-t-elle une guerre de l’information contre l’Occident ? Quel sera l’"après-Poutine" ?

Son histoire et sa culture fascinent, ses nouvelles capacités militaires impressionnent, tandis que sa politique divise et que son économie déçoit.

On voyait la Russie comme une puissance régionale en déclin, mais la politique musclée de Vladimir Poutine a abouti à son retour spectaculaire sur la scène internationale.

Elle est désormais incontournable sur les plus grands dossiers : de l’Ukraine à la Syrie, de la lutte antiterroriste à l’ingérence supposée dans les élections américaines. Au pouvoir depuis dix-huit ans, l’"homme le plus influent de la planète", tour à tour modernisateur puis autocrate, n’a pas fini de surprendre.

Il verrouille les institutions, renforce la propagande et le contrôle des médias et aborde un quatrième mandat en toute sérénité. Voici 100 questions/réponses essentielles pour mieux comprendre la genèse et l’évolution du régime Poutine, ainsi que les dynamiques de la société russe.