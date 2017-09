La frégate russe SHTANDART a mouillé l’ancre à Honfleur

Le vaisseau a été construit durant six ans par un groupe d’amoureux de la voile et de l’histoire maritime du Centre d’éducation maritime de Saint-Pétersbourg.

Réalisée dans le respect des techniques traditionnelles de la construction navale, la réplique du Shtandart a pris la mer en 2000. Entièrement en bois, avec ses grandes voiles à l’ancienne et un équipage en tenue d’époque, le vaisseau a gardé l’esprit du bâtiment de guerre qu’il était à sa construction au XVIIIe siècle.

Embarquez pour plusieurs jours

Vous allez faire des choses que vous n’avez jamais faites auparavant. Eprouvez l’histoire et les aventures, le travail quotidien pour naviguer le bateau sous voiles. Vous allez acquérir des expériences dont vous ne pouviez que rêver jusqu’à présent.

Une expérience maritime préalable n’est pas exigée. Nous vous apprenons tout : faire des nœuds, monter aux mâts, piquer l’heure et tenir la barre. Vous comprendrez ce que signifie travailler en équipe, ensemble avec des amis qui ont le même état d’esprit. Vous allez vivre une expérience inoubliable en vous plongeant dans la vie d’un vaisseau de guerre du XVIIIème siècle. Vous allez aimer la mer et la voile et certainement avoir un désir irrévocable de revenir à bord.

La réplique du Shtandart est une frégate qui navigue une grande partie de l’année et qui participe régulièrement aux fêtes maritimes, aux régates et courses des grands voiliers dans la Baltique, la mer du Nord et la Méditerranée.