Le 23 février est la "Journée des défenseurs de la Patrie"

Le 22 janvier 1918 fut créée une « armée rouge des ouvriers et paysans », sur la base du seul volontariat. Pour la première fois, la date du 23 février, jour anniversaire de la création de l’Armée rouge en 1918, est déclarée fête nationale et jour férié en Russie. Le 23 février - Journée de la Défense. Fête officielle de l’Armée mais aussi simplement occasion de féliciter les soldats et en général tous les hommes. Bonne Fête, chers messieurs ! С праздником ! Дорогие мужчины !