Le Baron Ungern. Khan des steppes (Léonid Youzefovitch)

La guerre civile russe est terminée. Nous sommes au début des années 1920. Les Rouges l’ont emporté. Mais un homme continue à résister quand tous les autres ont été vaincus, c’est le Baron Ungern.

Replié en Mongolie, converti au bouddhisme, à la fois non violent et sanguinaire, Ungern s’est mis en tête de reconstituer la Horde d’or de Gengis Khan !

Romanesque et exotique, son histoire est celle de rêves fous et de batailles sanglantes, de piété bouddhique et d’extravagances sadiques. La prise d’Ourga ou encore la libération du chef spirituel des Mongols sont de vrais moments d’anthologie.

Personnage excessif, héros shakespearien, être hors norme, Ungern a inspiré des auteurs aussi différents que Vladimir Pozner ou Jean Mabire, Hugo Pratt en a fait un de ses personnages de la série des Corto Maltese.

Fruit de plusieurs années de travail, issu de documents inédits trouvés dans les archives secrètes soviétiques, cet ouvrage de référence parvient à rester vigoureusement historique, tout en préservant la part incontestablement romanesque de l’incroyable histoire de ce baron fou.

Né en 1947, Léonid Youzefovitch a passé son enfance dans l’Oural. Officier de l’Armée soviétique, il a été cantonné un temps en Mongolie où il entend pour la première fois parler d’Ungern. Docteur en histoire, professeur d’université à Moscou, Léonid Youzéfovitch est aussi auteur de plusieurs romans historiques.

Date de parution : 07/06/2018

Editeur : Syrtes (Editions des)

Collection : Syrtes Poche

ISBN : 978-2-940523-73-3

EAN : 9782940523733

Format : Poche

Présentation : Broché

Nb. de pages : 290 pages

Dimensions : 11,0 cm × 17,5 cm × 2,2 cm

Prix : 9,00 €