"Le Duelliste" d’après Ivan Tourgueniev

Création nominée dans la catégorie du Meilleur Seul en scène aux P’tits Molières 2017

En 1829 dans le petit village de Kirilov, en Russie méridionale, tout le monde évite le capitaine Loutchkov, redouté pour ses duels. Seuls Maria Perekatova et Théodore Kister vont s’intéresser à son sort et essayer de le sauver de lui-même...

Derrière le « drame bourgeois » on retrouve dans cette nouvelle de Tourgueniev le souffle tragique de la grande littérature russe du XIXème siècle : Une force mystérieuse entraîne les êtres vers une destinée qui semble déjà écrite, les péripéties amoureuses et mondaines ne sont qu’une parenthèse qui ne fait que repousser l’inéluctable.

Une captivante nouvelle de Tourgueniev, où la grande histoire se mêle à la petite... On y retrouve des thèmes chers au grand écrivain russe (dont on fêtera le bicentenaire de la naissance en 2018) : le sentiment du bonheur plus fort que celui de la passion, la lutte contre l’extrémisme, l’ouverture aux idées nouvelles dans un monde en pleine mutation.