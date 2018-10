Le Livre de la toundra. L’Histoire de Voukvoukaï, le petit caillou - Un film d’Aleksei Vakhroushev

Accueil > Agenda culturel > Cinéma > Le Livre de la toundra. L’Histoire de Voukvoukaï, le petit caillou - Un film (...)

Vieil homme plein d’énergie et de sagesse, Voukvoukaï vit depuis 72 ans au cœur de la Tchoukotka, en Sibérie. Véritable « homme de la toundra », son existence est inséparable de l’élevage du renne.

Sa communauté, qui prend soin d’un troupeau de plus de 14 000 têtes, mène un combat permanent pour maintenir leur mode de vie nomade. Tous croient profondément en la force de la tradition, qu’ils préservent, respectent, et qui leur a permis de résister jusqu’à aujourd’hui à l’adversité. Telle est la Vérité de Voukvoukaï.

Aleksei Vakhroushev est né à Anadyr (région autonome de Tchoukotka) en 1969. Diplômé de l’Institut national russe de la cinématographie en réalisation, il est également anthropologue. Il a consacré son doctorat à la culture de la chasse aux mammifères marins, pratiquée par les peuples autochtones de la péninsule de Tchoukotka. Réalisateur, scénariste et producteur, il a dirigé le Centre d’anthropologie visuelle de l’Institut d’ethnologie et d’anthropologie de l’Académie des sciences de Russie) de 2000 à 2008.

FICHE TECHNIQUE

Un film de / a film by : Aleksei Vakhroushev (Russie)

image : Vyacheslav Makaryev

montage et son : Julia Trofimenko

production/distribution : High Latitudes ltd. Moscou (Russie)

highlatitudes.ltd(at)gmail.com

Книга тундры : Повесть о Bуквукае – маленьком камне | Le Livre de la toundra. L’Histoire de Voukvoukaï, le petit caillou

Un film de / a film by : Aleksei Vakhroushev (Russie)

Russie | 2012 | 105 min | vostf

Regards comparés : Sibérie

Dans le cadre du 37e Festival Internationale Jean Rouch

Du 12/11/18 au 15/11/18

Auditorium de l’Inalco

65 rue des Grands Moulins

75013 PARIS

Entrée Libre.