Le Père, le Fils et le Saint Toroum - Un film de Mark Soosaar

Deux mondes se rencontrent dans ce drame familial documentaire. Père et Fils. Chamane et homme d’affaires. Ils appartiennent tous deux au peuple khanty de Sibérie occidentale.

Le fils, Pétia, travaille pour une compagnie pétrolière russe qui pompe des millions de barils de pétrole sur le territoire clanique traditionnel des familles khanty ; il sert d’intermédiaire pour lors des négociations entre les siens et l’industrie. Le père, lui, chamane résiste avec son tambour et l’esprit de l’ours… pour conjurer le mauvais sort et en appelle à Toroum, le dieu céleste des khanty.

Mark Soosaar est né en 1946 en Estonie. Après des études à l’Institut cinématographique de Moscou, il travaille comme réalisateur, d’abord pour la télévision estonienne (1970-1978), puis pour les studios Tallinnfilm (1978-1991). Il dirige le Festival international de films documentaires et anthropologiques de Pärnu, qu’il a créé en 1987. Depuis 1995, il dirige le musée d’art contemporain de Pärnu. Il a été également député social-démocrate au Parlement estonien (2003-2011). Réalisateur indépendant depuis 1991, il a réalisé et produit plus de cinquante films.

FICHE TECHNIQUE

Un film de / a film by : Mark Soosaar (Estonie)

image, son et montage : Mark Soosaar

assistants : Agne Sander, Marie Soosaar, Kersti Uibo, Peeter Tammisto, Mihkel Ristikivi, Arko Okk, Mart Otsa,Valentin Kuik, Henn Heinsoo

production/distribution : Weiko Saawa Film, Pärnu (Estonie) – docfest@chaplin.ee

Estonie | 1997 | 88 min | vostf

Regards comparés : Sibérie

Dans le cadre du 37e Festival Internationale Jean Rouch

Du 12/11/18 au 15/11/18

Auditorium de l’Inalco

65 rue des Grands Moulins

75013 PARIS

Entrée Libre.