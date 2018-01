Le Théâtre Alexandrinski (Saint-Pétersbourg)

Ancêtre commun de tous les théâtres russes, la date de sa fondation marque la naissance du théâtre professionnel en Russie et posa par la même occasion les jalons de la politique d’État envers l’art théâtral.

Il fut fondé le 30 août 1756 sur ordre du Sénat, signé par l’Impératrice Elisabeth Petrovna , fille de Pierre Le Grand . L’édifice de Carlo Rossi ouvre officiellement ses portes en 1832 afin d’y accueillir la plus ancienne compagnie théâtrale de Russie.

Le Théâtre Alexandrinski, nommé officiellement Théâtre dramatique académique national de Russie du nom de Pouchkine, est le théâtre national le plus ancien de Russie.

En 2013 est inaugurée la Nouvelle Scène du Théâtre Alexandrinski, imaginée par l’architecte Yury Zemstov.

Outre le développement de ce théâtre national et la volonté de toucher de nouveaux publics, ce complexe vise à introduire des technologies innovantes dans la pratique du théâtre ; il est reconnu comme la structure la plus moderne en matière technique au sein du paysage théâtral russe.

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et situé au cœur de Saint-Pétersbourg, le Théâtre Alexandrinski est aujourd’hui un témoignage vivant de l’histoire théâtrale russe et demeure un lieu important pour les habitants de la ville. En effet, durant le siège de Leningrad, on y jouait de l’opéra lyrique gratuitement pour une population affamée qui, malgré tout, continuait d’aller au théâtre.

Ostrovskogo Square, 6, Sankt-Peterburg, Russie, 191011

www.alexandrinsky.ru

+7 812 710-41-03