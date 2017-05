Le Tourisme en Russie : une mine d’or...

Selon les statistiques, au cours des six premiers mois de 2016, la Russie a été visitée par 11,2 millions de visiteurs étrangers. C’est une croissance de 10% par rapport à la même période en 2015. Mais, au-delà de cette aubaine conjoncturelle, c’est un véritable développement structurel de ce secteur de l’économie qui est programmé depuis le plus haut sommet de l’Etat.

La Russie a donc décidé, lors d’une réunion stratégique en août 2015, de faire du tourisme l’une des alternatives aux revenus des matières premières. Avec la fin de l’Union soviétique, l’ouverture du pays, le tourisme avait déjà explosé. La Russie fait maintenant déjà partie des 10 pays les plus visités au monde. Pourtant, ce secteur reste à la traîne.

"Alors que dans les pays développés, le tourisme représente en moyenne près de 10% du PIB, il ne représente qu’1,6% en Russie", explique Svetena Sergeeva de l’Agence fédérale russe du tourisme.

"Et c’est devenue une priorité stratégique du Kremlin de sortir l’économie de la dépendance du gaz et du pétrole. Nous pouvons faire du tourisme la troisième exportation du pays", poursuit-elle. Pour l’instant, Svetena Sergeeva admet que le tourisme n’est "qu’un bébé qui fait ses premiers pas". Mais, dans cet immense pays, un "énorme" potentiel est présent.

"La Russie peut tout offrir : de l’écotourisme (lac Baïkal, lac purs de l’Oural, parcs naturels d’Extrême-Orient), du culturel, du gastronomique, de l’ethnographique, du sportif (ski, montagnes...), de la santé (villes thermales), et même de l’industriel !", énumère-t-elle. Son agence essaye de développer non seulement les directions célèbres et populaires touristiques russes comme, par exemple, Moscou, Saint-Pétersbourg ou les villes de "l’anneau d’Or" mais aussi de nouveaux itinéraires comme "les manoirs russes", "la Grande Route du Thé", "la Route rouge", etc.

Un concours pour créer la marque "Russie"

Depuis la chute de l’Union soviétique, le pays s’est doté d’infrastructures, - hôtels, aéroports, routes, trains, etc. On peut aujourd’hui voyager en Russie avec le même confort qu’en Occident. "Nous pouvons même offrir un service VIP au prix économique", assure la représentante de l’Agence russe de tourisme. Avant même l’Europe, la Russie, qui a une façade maritime en Asie, vise la clientèle asiatique, d’Extrême-Orient.

L’Agence russe de tourisme a lancé un ambitieux plan de développement : création de produits, formation de personnels, etc. Actuellement, la Russie ne dispose pas de sa propre marque, alors que 146 pays sur 195 pays du monde l’ont. L’Agence fédérale de tourisme a donc organisé le concours pour créer une marque qui sera utilisée pour la présentation du potentiel touristique du pays sur le marché international ainsi que dans la publicité et produits touristiques (souvenirs, etc.). Et la Russie compte aussi sur la Coupe du Monde de football en 2018 pour faire découvrir et installer la "destination Russie".